Με 48 εκατομμύρια δολάρια ο Άνταμ Σίντλερ είναι πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025.

Ο 59χρονος κωμικός κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο τελευταίο έτος, πρωταγωνιστώντας και παράγοντας την ταινία «Happy Gilmore 2», το σίκουελ της κωμωδίας του 1996, κάνοντας και την εμφάνισή του στο J«ay Kelly» μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Adam Sandler Is the Highest-Paid Actor in 2025 — See Who Else Made the Forbes List https://t.co/FO77IK7rEV — People (@people) March 14, 2026

Παρά την κορυφή της λίστας, τα κέρδη του ήταν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του περσινού πρωταθλητή, Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος είχε φτάσει τα 88 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Στη δεύτερη θέση της λίστας για το 2025 βρίσκεται ο Τομ Κρουζ με 46 εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning».

Τρίτος είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν η Σκάρλετ Γιόζανσον με 43 εκατομμύρια και ο Μπράντ Πιτ με 41 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γουόλμπεργκ κέρδισε τα περισσότερα από τις παραγωγές «The Family Plan» και «Play Dirty», ενώ η Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World: Rebirth» και στο «The Phoenecian Scheme», κάνοντας παράλληλα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Eleanor the Great». Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε στην ταινία «F1», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία στα Academy Awards του 2026.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ντένζελ Γουάσινγκτον με 38 εκατομμύρια, Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια, Τζέισον Μομόα με 28 εκατομμύρια, Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια και Μίλι Μπόμπι Μπράουν με 26 εκατομμύρια.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε μάλιστα η νεότερη ηθοποιός που μπήκε ποτέ στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων του Forbes, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Εκτός από την τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things», πρωταγωνίστησε και στην ταινία «The Electric State» μαζί με τον Κρις Πρατ.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ συγκέντρωσαν συνολικά 590 εκατομμύρια δολάρια, ποσό μειωμένο κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 730 εκατομμύρια του 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



