Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας

Η νέα στρατηγική περίοδος για την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας, με 760 δράσεις σε 70 χώρες αποτυπώνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας 2026 (ΕΠΕ 2026) που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Agora του υπουργείου Εξωτερικών.

Το νέο πρόγραμμα δεν επιδιώκει να αποτελέσει απλώς μια λίστα δράσεων αλλά να είναι ο πρώτος πλήρης «οδικός χάρτης» της χώρας σε ένα διεθνές περιβάλλον εντονότερου ανταγωνισμού, γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένης σημασίας των ενεργειακών και τεχνολογικών συνεργασιών.

Με βάση το ΕΠΕ 2026, όπως επισημαίνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα επιχειρεί μια συνολική αναβάθμιση της διεθνούς οικονομικής της παρουσίας, με στόχο όχι μόνο την αύξηση εξαγωγών και επενδύσεων, αλλά τη σταθεροποίηση ενός νέου μοντέλου εξωστρεφούς ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Με 760 δράσεις σε 70 χώρες, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο που εφαρμόζεται πλήρως στη βάση του Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030, το οποίο έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και διαμορφώθηκε έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς.

Φιλόδοξο σχέδιο σε 3 άξονες

Πρόκειται για ένα σχέδιο που στηρίζεται σε τρεις άξονες: ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας, ανάδειξη της εμπορικής και επενδυτικής παρουσίας της χώρας σε διμερές επίπεδο και αναβάθμιση των εθνικών δομών εξωστρέφειας.

Όπως σχολιάζουν επιχειρηματικοί κύκλοι είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενίσχυση των εξαγωγών, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της ελληνικής οικονομίας με τις προγραμματισμένες, περίπου, 760 δράσεις σε 70 χώρες/αγορές. Από τις συνολικές δράσεις, οι 590 αφορούν προώθηση διμερών συνεργασιών, δικτύωση και προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, 89 εντάσσονται σε πολυμερή πλαίσια και διεθνείς οργανισμούς, 81 είναι οριζόντιες και άλλες 10 υλοποιούνται από λοιπούς φορείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναλυτικούς πίνακες δράσεων ανά χώρα και τομέα και βάζει στο στόχαστρο κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η ενέργεια, τα logistics, η τεχνολογία και ο αγροδιατροφικός κλάδος και ο τουρισμός με δεκάδες επιχειρηματικές αποστολές, στοχευμένες B2B συναντήσεις και συμμετοχές σε στρατηγικές εκθέσεις.

Το πρόγραμμα απλώνεται σε 70 χώρες, καλύπτοντας τόσο τους παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας (Ε.Ε., Βόρεια Αμερική, Δυτικά Βαλκάνια, Μέση Ανατολή) όσο και νέες αναδυόμενες αγορές όπως η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Υποσαχάρια Αφρική.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη που έχει επιχειρήσει ποτέ η Ελλάδα σε ένα ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικής οικονομικής δράσης.

