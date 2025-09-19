Με αγωνία στον τελικό η Ελίνα Τζένγκο

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε μέρος στο β’ προκριματικό όμιλο και μπήκε στον αγώνα έχοντας ως υπόβαθρο την εξαιρετική και συνάμα σταθερή σε μεγάλες βολές σεζόν

19 Σεπ. 2025 17:02
Pelop News

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ο προκριματικός του ακοντισμού είχε μπόλικη αγωνία και άγχος, αλλά, ευτυχώς, αίσιο τέλος για τα ελληνικά χρώματα. Η Ελίνα Τζένγκο δεν έπιασε το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό χωρίς να την ενδιαφέρουν οι βολές των υπόλοιπων αθλητριών, αλλά με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε μέρος στο β’ προκριματικό όμιλο και μπήκε στον αγώνα έχοντας ως υπόβαθρο την εξαιρετική και συνάμα σταθερή σε μεγάλες βολές σεζόν.

Η Ελίνα, που άνοιξε τις συμμετοχές στο δεύτερο γκρουπ, φάνηκε λίγο αγχωμένη στην πρώτη βολή, αλλά χωρίς νευρικές κινήσεις. Το ακόντιο έφυγε ψηλά και προσγειώθηκε αρκετά κάτω από το όριο των 62.50, στα 59.76. Πριν συμπληρωθεί η πρώτη προσπάθεια η νικήτρια του Diamond League βρέθηκε εκτός 12άδας και η πίεση για μια καλύτερη βολή μεγάλωσε.

Στη δεύτερη προσπάθεια φάνηκε να ρίχνει πιο δυναμικά και κατάφερε να βελτιωθεί με 61.10, μια βολή που την ανέβασε στην 4η θέση στο γκρουπ της και 9η συνολικά. Η Ελίνα δεν έμεινε – όπως είναι φυσικό – ικανοποιημένη με τη βολή αυτή και ρώτησε τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ, σχετικά με το τι δεν πήγε καλά στην προσπάθειά της.

Αντίστοιχη ήταν και η τρίτη βολή της Τζένγκο. Το ακόντιο έπεσε λίγο πιο μακριά, στα 61.31 και ουσιαστικά έβαλε λίγο ψηλά τον πήχη της πρόκρισης για τις υπόλοιπες. Αμέσως μετά η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον έριξε 62.85 και έριξε την Ελληνίδα 10η μεγαλώνοντας την αγωνία. Λϊγο αργότερα η Λετονή Ανέτε Σιέτινεα με 63.67 έπιασε κι αυτή το όριο αφήνοντας 11η την Ελίνα και με οχτώ αθλήτριες να απομένουν για να κλείσει ο προκριματικός. Καμία, όμως, δε κατάφερε να εκτοπίσει την Τζέγκο, η οποία πέρασε με την 11η καλύτερη επίδοση στον αυριανό (20/9) τελικό στις 15:05 ώρα Ελάδας (ΕΡΤ2).

Μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός της νικήτριας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 και κατόχου του τίτλου, Χαρούκα Κιταγκούτσι, που έμεινε 14η με 60.38, αγωνιζόμενη στην πατρίδα της.
