Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ

Ενώπιον του ανακριτή Μεσολογγίου οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο 44χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Δυτική Ελλάδα.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
21 Ιαν. 2026 11:47
Pelop News

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου ο 44χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι, το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/1/26).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει από τις δικαστικές αρχές στις 18 Ιανουαρίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 44χρονος φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με το θύμα. Τον Μάιο του 2025, ωστόσο, ξεκίνησε σχέση με τη σύζυγο του κοινοτάρχη, γεγονός που οδήγησε τη γυναίκα να αποχωρήσει από το οικογενειακό της περιβάλλον και να διαμείνει για περίπου πέντε μήνες στην Πάτρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών είχαν ήδη επιδεινωθεί. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, κάθε συνάντησή τους στο Λιθοβούνι αλλά και στα Μεσάριστα, τόπο καταγωγής του κατηγορούμενου, συνοδευόταν από έντονους καβγάδες και ανταλλαγή βαριών εκφράσεων.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η ένταση αυτή κορυφώθηκε με τραγικό τρόπο. Σε στροφή του δρόμου έξω από τα Μεσάριστα, ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο κοινοτάρχη, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει, υποστηρίζοντας πως φοβήθηκε ότι θα δεχόταν επίθεση από το θύμα. Στην απολογία του αναμένεται να επαναλάβει ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και ότι θεωρούσε πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος θα αρνηθεί πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία την ημέρα του εγκλήματος για συνάντηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και ότι δεν είχε καμία επαφή με τη σύζυγο του κοινοτάρχη εκείνη την ημέρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:32 «Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ