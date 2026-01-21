Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, έφτασε το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου ο 44χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι, το πρωί του περασμένου Σαββάτου (17/1/26).

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει από τις δικαστικές αρχές στις 18 Ιανουαρίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 44χρονος φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με το θύμα. Τον Μάιο του 2025, ωστόσο, ξεκίνησε σχέση με τη σύζυγο του κοινοτάρχη, γεγονός που οδήγησε τη γυναίκα να αποχωρήσει από το οικογενειακό της περιβάλλον και να διαμείνει για περίπου πέντε μήνες στην Πάτρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών είχαν ήδη επιδεινωθεί. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, κάθε συνάντησή τους στο Λιθοβούνι αλλά και στα Μεσάριστα, τόπο καταγωγής του κατηγορούμενου, συνοδευόταν από έντονους καβγάδες και ανταλλαγή βαριών εκφράσεων.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η ένταση αυτή κορυφώθηκε με τραγικό τρόπο. Σε στροφή του δρόμου έξω από τα Μεσάριστα, ο 44χρονος πυροβόλησε τον 50χρονο κοινοτάρχη, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να πυροβολήσει, υποστηρίζοντας πως φοβήθηκε ότι θα δεχόταν επίθεση από το θύμα. Στην απολογία του αναμένεται να επαναλάβει ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και ότι θεωρούσε πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος θα αρνηθεί πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία την ημέρα του εγκλήματος για συνάντηση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και ότι δεν είχε καμία επαφή με τη σύζυγο του κοινοτάρχη εκείνη την ημέρα.

