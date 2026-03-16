Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Εντυπωσιακό ήταν το comeback των αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Οι πωλητές είχαν το προβάδισμα από το ξεκίνημα έως και τις 15:00, αλλά στη συνέχεια η Αθήνα συντονίστηκε με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, που επίσης ανακάμπτουν μετά την πτωτική έναρξη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,58 μονάδες ή +0,26% και έκλεισε στις 2.138,14 μονάδες. Σε περίπου 38 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.110,64 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.148,97 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε +0,82%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -6,12%.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΔΕΗ, ο ΔΑΑ, η Aegean και η HELLENiQ ENERGY, με την τελευταία να ανανεώνει το πολυετές ρεκόρ της, οδεύοντας προς τα 10 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2008. Από την άλλη πλευρά, πτώση -3% σημείωσε η Cenergy, ενώ πιέσεις δέχθηκαν ακόμη η Titan και η CrediaBank (μετά την αναβολή της σημερινής ΓΣ).

Το βλέμμα της επενδυτικής κοινότητας παραμένει προσηλωμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας, με τους αναλυτές να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία. Η τιμή του πετρελαίου, η οποία παγιώνεται πλέον σε επίπεδα πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο έντονων πληθωριστικών πιέσεων και ταυτόχρονης επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Παρά την πρόσκαιρη σταθεροποίηση των αγορών, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περιπλέκουν την κατάσταση. Κι αυτό διότι ενώ οι πιέσεις των ΗΠΑ προς άλλες χώρες για τη συμβολή τους στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ γεννούν κάποιες ελπίδες για αποκλιμάκωση της κατάστασης, ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί μια αμφίσημη στάση. Παρότι ανέφερε πως βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, ξεκαθάρισε πως δεν είναι έτοιμος για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, απειλώντας παράλληλα με νέα χτυπήματα στο νησί Χαργκ (πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν), γεγονός που συντηρεί τον φόβο για νέες διαταραχές στην προσφορά.

Η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται σταδιακά στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, με κυρίαρχη τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στις 17-18 Μαρτίου. Οι αξιωματούχοι προβλέπεται ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς σταθμίζουν τις πληθωριστικές παρενέργειες από το ράλι του πετρελαίου και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια.

