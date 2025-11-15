«Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ» ανατριχιαστικές αποκαλύψεις Μαρτίκα

Άστραψε και βρόντηξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που παραχώρησε νέες δηλώσεις και μίλησε για την υπόθεση με τις απάτες άνω των 1,3 εκ. ευρώ, αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που σχετίζονται με τον επιχειρηματία που συνελήφθη.

Στα χέρια της Αστυνομίας μέλος διεθνούς συμμορίας διαρρηκτών, που είχε κλέψει το σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη

Μάλιστα, ο Σπύρος Μαρτίκας αναφέρθηκε ξανά στην φερόμενη εμπλοκή του συλληφθέντα και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες στον θάνατο του τραγουδιστής Παντελή Παντελίδη. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) μέσω της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

«Είναι μεγάλη ιστορία, παρακινώ τα θύματα να μου στείλουν προσωπικό μήνυμα και να μη τους φοβούνται. Δεν τους φοβόμαστε. Όποιος αποκρύπτει ότι είναι θύμα γίνεται συνένοχος. Θέλουμε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Εγκληματίες ηρεμήστε, δεν θα σας χωράει ο Κορυδαλλός. Έχουμε την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο, το έζησα έναν χρόνο τώρα. Είναι όλο ανατριχιαστικό», είπε αρχικά ο πρώην παίκτης του «Survivor».

Θρηνούσε το πανελλήνιο τον χαμό του Παντελίδη και ο εγκληματίας την ημέρα του θανάτου του καυχιόταν με φωτογραφίες “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης στο τραπέζι”, σε στημένο παιχνίδι. Αδιανόητο. Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», αποκάλυψε ακόμα ο Σπύρος Μαρτίκας.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη χτες (13.11.2025) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για τις απάτες, ενώ οι 5 συλληφθέντες φέρονται να υπόσχονταν επενδύσεις σε καζίνο με 20% αύξηση κεφαλαίου το μήνα. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο παίχτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό εξαιτίας τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



