Με …χορευτικές φιγούρες ο Τραμπ σφράγισε συμφωνίες στην Καμπότζη

Ο Τραμπ μεταξύ άλλων, υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτα

Με …χορευτικές φιγούρες ο Τραμπ σφράγισε συμφωνίες στην Καμπότζη
26 Οκτ. 2025 17:57
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία και έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το ταξίδι περιλαμβάνει συνάντηση στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι και συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επέβλεψε την τελετή υπογραφής της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

«Κάναμε κάτι που πολλοί πίστευαν πως δεν μπορούσε να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή. Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», ενώ ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η συμφωνία δημιουργεί «τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη».

Μετά την τελετή, ο Τραμπ υπέγραψε χωριστές οικονομικές συμφωνίες με την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, ενώ με τη Μαλαισία κατέληξε σε νέες εμπορικές συμφωνίες που αφορούν κρίσιμα ορυκτά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:42 Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
19:33 Πρώτη ήττα για την Παναχαϊκή στη NL 2
19:28 Έπιασαν 55χρονο με καταδίκη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
19:21 Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες
19:20 Νέες αιχμές Αταμάν προς τους παίκτες του: «Δεν κερδίζουμε μόνο με τη φανέλα»
19:11 Αρχική συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για σπάνιες γαίες και σόγια
19:04 Η Αχαγιά ΄82 είχε ψυχή και «πάτησε» το Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
19:00 Η ενημέρωση προϋποθέτει υπογραφή επαγγελματία
18:52 Κυβελίδης: «Τις απαντήσεις τις δίνουμε στο γήπεδο»
18:45 Νιου Τζέρσεϊ: Αστυνομικός παράτησε κλήση για πυροβολισμούς και πήγε σε πιτσαρία
18:42 Αγγελος Χατζαράς για Αίολο Αγυιάς: «Νίκη με Ολυμπιάδα για να ανασάνουμε»
18:37 Μέγαρα: Η Τροχαία συνέλαβε τον διοργανωτή αυτοσχέδιων αγώνων
18:27 Θλίψη για δημοσιογράφο της Πάτρας, «έφυγε» ο πατέρας του
18:17 Τι είπε ο Υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ για την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη
18:08 Η Περιφέρεια ετοιμάζει μελέτη για τον Αθλητικό Τουρισμό
18:01 Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα
18:00 Η πολεμική ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Αδαμαντία Λιόλιου στην «Π»: «Να γυρίζουμε ζωντανοί στα σπίτια μας…»
17:57 Με …χορευτικές φιγούρες ο Τραμπ σφράγισε συμφωνίες στην Καμπότζη
17:49 Βαλένθια: Λαϊκή οργή κατά των κυβερνώντων ότι τους άφησαν να πνιγούν…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ