Με χρώμα Πάτρας, η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

Έργο του εικαστικού Κλεομένης Κωστόπουλος από την Αχαϊκή πρωτεύουσα

31 Ιαν. 2026 19:12
Pelop News

Στην Καλαμάτα η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας» στην οδό Αριστομένους αναδείχτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities, φέρνοντας στον Έλληνα καλλιτέχνη της την αναγνωρισημότητα που του αξίζει.

Η μισή χώρα σε κατάσταση κινητοποίησης (red code), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Σε μια επταώροφη πολυκατοικία στην Καλαμάτα οι κάτοικοι μπορούν να θαυμάσουν την πιο διάσημη υψίφωνο, την Μαρία Κάλλας και ο εικαστικός Κλεομένης Κωστόπουλος από την Πάτρα που βρίσκεται πίσω από την τοιχογραφία αναφέρει: «Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική».

«Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

«Αυτό είναι ένα έργο που αγκάλιασε την πρόσοψη ενός ολόκληρου κτιρίου με στόχο να φέρει λίγη ποίηση, χρώμα και φαντασία στην καρδιά της πόλης.

Η φιγούρα της Μαρίας Κάλλας, ανάμεσα σε κλαδιά, πουλιά και φρούτα, συμβολίζει τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων και φύσης, μια σχέση που στη Μεσσηνία, και ειδικά στην Καλαμάτα, είναι πάντα ζωντανή και παρούσα», γράφει το Street Art Cities.

Το έργο που απεικονίζει την Μαρία Κάλλας δεν είναι μια απλή ζωγραφιά. Περιβάλλεται από έναν περιβαλλοντολογικό πλούτο, πουλιά, ελαιόδεντρα, αμπέλια, με τους καρπούς της γής. Μοιάζει με το κοσμικό δέντρο της ζωής που προσφέρει την ελπίδα, ως Πανδώρα (όλα τα δώρα).

Μια τοιχογραφία με πολλούς συμβολισμούς, που κουβαλά τον πολιτισμό μιας πόλεως. Η Καλαμάτα ταξιδεύει στον κόσμο, με το φώς, τα τοπία, τα προϊόντα της και μαζί της ταξιδεύει η δύναμη, η ομορφιά της Ελλάδος, η πεποίθηση ότι ένα έργο μπορεί να εμπνεύσει και να ενώσει. Ένα έργο γεμάτο αλληγορίες, εξηγεί ο κ. Κωστόπουλος. «Απλώς μετουσίωσα το πορτραίτο της Καλαμάτας στο πορτραίτο της Κάλλας, λόγω της καταγωγής του πατέρα της από την Μεσσηνία».

Το Street Art Cities πρόκειται για ένα διεθνές μέσο που σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις.

