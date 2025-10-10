Με «Δεσμώτες» συνεχίζει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ.

Με «Δεσμώτες» συνεχίζει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
10 Οκτ. 2025 12:52
Pelop News

Συνεχίζει τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, αυτή τη φορά με την ταινία «Δεσμώτες» του  Γκούσταβ Μόλερ. Όπως σημειώνει η πρόεδρος της Λέσχης Ελένη Δάσιου: «Η ταινία της ερχόμενης εβδομάδας είναι μια ταινία με ουσία και εκείνο που κάνει ξεχωριστό το φιλμ, είναι η μελέτη της αυτοδικίας υπό το πρίσμα μιας πληγωμένης μητέρας. Ο Δανός σκηνοθέτης χειρίζεται το υλικό του με όρους τραγωδίας και ταυτόχρονα ως ψυχογράφημα». Η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ.

Μια υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος έρχεται αντιμέτωπη με τον ηθικό κώδικά της, όταν στη φυλακή που εργάζεται έρχεται κρατούμενος που συνδέεται με το τραυματικό παρελθόν της.

Μέχρι πρότινος υποδειγματική υπάλληλος σε φυλακή ανδρών βάζει την επαγγελματική και ατομική της ηθική σε κίνδυνο όταν γίνεται πιόνι σε ένα σαδομαζοχιστικό παιχνίδι που αψηφά κανόνες και λογική. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται τραυματικά με το παρελθόν της. Κι εδώ είναι που ένα φαινομενικά ψύχραιμο δράμα μετατρέπεται σε ψυχολογικό θρίλερ για γερά νεύρα, χαρίζοντας στο κοινό ανελέητο σασπένς και σε μια από τις καλύτερες ηθοποιούς της Ευρώπης (την πολυβραβευμένη Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν της τηλεοπτικής σειράς «Borgen») την ευκαιρία να υποδυθεί έναν από τους κορυφαίους ρόλους της καριέρας της.

Ένα περίτεχνο ηθογράφημα που ψηλαφεί ευρηματικά το πένθος, τα όρια της αυτοδικίας και την ουσία της μητρότητας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ