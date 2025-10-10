Με «Δεσμώτες» συνεχίζει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Συνεχίζει τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, αυτή τη φορά με την ταινία «Δεσμώτες» του Γκούσταβ Μόλερ. Όπως σημειώνει η πρόεδρος της Λέσχης Ελένη Δάσιου: «Η ταινία της ερχόμενης εβδομάδας είναι μια ταινία με ουσία και εκείνο που κάνει ξεχωριστό το φιλμ, είναι η μελέτη της αυτοδικίας υπό το πρίσμα μιας πληγωμένης μητέρας. Ο Δανός σκηνοθέτης χειρίζεται το υλικό του με όρους τραγωδίας και ταυτόχρονα ως ψυχογράφημα». Η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ.

Μια υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος έρχεται αντιμέτωπη με τον ηθικό κώδικά της, όταν στη φυλακή που εργάζεται έρχεται κρατούμενος που συνδέεται με το τραυματικό παρελθόν της.

Μέχρι πρότινος υποδειγματική υπάλληλος σε φυλακή ανδρών βάζει την επαγγελματική και ατομική της ηθική σε κίνδυνο όταν γίνεται πιόνι σε ένα σαδομαζοχιστικό παιχνίδι που αψηφά κανόνες και λογική. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται τραυματικά με το παρελθόν της. Κι εδώ είναι που ένα φαινομενικά ψύχραιμο δράμα μετατρέπεται σε ψυχολογικό θρίλερ για γερά νεύρα, χαρίζοντας στο κοινό ανελέητο σασπένς και σε μια από τις καλύτερες ηθοποιούς της Ευρώπης (την πολυβραβευμένη Σίντσε Μπάμπετ Κνούντσεν της τηλεοπτικής σειράς «Borgen») την ευκαιρία να υποδυθεί έναν από τους κορυφαίους ρόλους της καριέρας της.

Ένα περίτεχνο ηθογράφημα που ψηλαφεί ευρηματικά το πένθος, τα όρια της αυτοδικίας και την ουσία της μητρότητας.

