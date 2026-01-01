Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ

Η πλατεία Συντάγματος και φέτος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη.

Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας.

Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



