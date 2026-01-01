Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ

Στο Σύνταγμα πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και συγκεντρώθηκε από νωρίς για να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό θέαμα.

Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ
01 Ιαν. 2026 10:51
Pelop News

Η πλατεία Συντάγματος και φέτος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη.

Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας.

Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
11:36 ΒΙΝΤΕΟ από την έλευση του 2026 ανά την Υφήλιο
11:24 Ποια ήταν η πρώτη κλήση που έλαβε η Αμεση Δράση Πατρών για το 2026
11:20 Σεισμός στο Καλέντζι Ερυμάνθου
11:14 «Ασπρη» Πρωτοχρονιά στη Λήμνο, χιόνισε στο νησί ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
11:07 Κύπρος: Στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα
11:02 Αλλαγή χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής με Φουρέιρα και Κλαυδία
10:51 Με drones και αθόρυβα πυροτεχνήματα η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026 ΦΩΤΟ
10:39 Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα
10:26 Υποδοχή του 2026 για τους αγρότες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών
10:15 Πότε θα δούμε την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη έπειτα από 27 χρόνια
10:07 Πάτρα: Που επικεντρώνεται ο Κώστας Πελετίδης για το 2026 – Στοίχημα το κυκλοφοριακό
9:58 Αγρότες: Πρωτοχρονιά 2026 δίπλα στα τρακτέρ, η εικόνα στα μπλόκα ΦΩΤΟ
9:44 O καιρός σήμερα 1/01: Πόσο θα δείξουν τα θερμόμετρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:32 2026: Η χρονιά που η Αχαΐα πρέπει να περάσει από τα λόγια στα έργα
9:24 Εορτολόγιο – Από τα κλασικά στα σπάνια: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα;
9:12 Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Εκρηξη σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ
23:56 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz ετοιμάζεται γίνει γονείς  
23:45 Το pelop.gr σας εύχεται καλή χρονιά – Ευτυχισμένο το 2026!
23:40 Στις κορυφαίες αγορές του 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ