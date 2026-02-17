Με ελλείψεις η ΔΙΑΣ στην Πατρα – Καθημερινά δύο αστυνομικοί φεύγουν για το Αίγιο

Με μειωμένη δύναμη καλείται να επιχειρεί καθημερινά η Ομάδα ΔΙΑΣ στην Πάτρα, καθώς δύο αστυνομικοί διατίθενται κάθε μέρα με απόσπαση στο Αίγιο για να καλύψουν τις ανάγκες της εκεί υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ακόμη ένας αστυνομικός έχει μετακινηθεί στην Αθήνα για τρίμηνη ενίσχυση. Το αποτέλεσμα είναι η ήδη επιβαρυμένη δύναμη της Πάτρας να λειτουργεί κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ομάδα ΔΙΑΣ Πάτρας υπηρετούν σήμερα λιγότεροι από 25 ένστολοι, ενώ η οργανική δύναμη θα έπρεπε να ανέρχεται σε 30 άτομα. Από αυτούς, δύο μετακινούνται καθημερινά στο Αίγιο, όπου εκτελούν εξάωρη υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία της Ομάδας ΔΙΑΣ και στη συγκεκριμένη πόλη. Παράλληλα, ένας ακόμη αστυνομικός απουσιάζει λόγω τρίμηνης απόσπασης στην Αθήνα.

Η πρακτική αυτή, όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, δημιουργεί κενά στην Πάτρα, μια πόλη με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Η Ομάδα ΔΙΑΣ αποτελεί βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της Aμεσης Δράσης, με καθημερινές περιπολίες, παρεμβάσεις σε περιστατικά μικροεγκληματικότητας, συλλήψεις επ’ αυτοφώρω και συνδρομή σε σοβαρότερα συμβάντα. Η μείωση της δύναμης επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των διαθέσιμων δικύκλων και των πληρωμάτων που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στον δρόμο.

Αστυνομικοί που γνωρίζουν την κατάσταση τονίζουν ότι η ενίσχυση του Αιγίου θα μπορούσε να γίνει με αποσπάσεις από άλλες περιοχές της χώρας, αντί να αφαιρούνται καθημερινά δυνάμεις από την Πάτρα. Oπως λένε, οι υπάρχουσες υπηρεσίες στην Αχαΐα ήδη λειτουργούν στα όρια, με ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες υποχρεώσεις. Η συνεχής μετακίνηση προσωπικού από τη μία πόλη στην άλλη δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το μεταφέρει.

Το Αίγιο, από την πλευρά του, χρειάζεται επιχειρησιακή κάλυψη και η παρουσία της Ομάδας ΔΙΑΣ θεωρείται σημαντική για την αποτροπή και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η λύση της καθημερινής «εσωτερικής» ενίσχυσης μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα, όταν η βασική δύναμη της Πάτρας είναι ήδη μειωμένη.

Στην πράξη, η απουσία τριών αστυνομικών από ένα σύνολο που δεν ξεπερνά τους 25 έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Μειώνονται οι διαθέσιμες περιπολίες, αυξάνεται ο φόρτος για όσους παραμένουν και περιορίζεται η ευελιξία στην κάλυψη ταυτόχρονων περιστατικών. Σε περιόδους αυξημένης κίνησης ή ειδικών συνθηκών, οι ελλείψεις γίνονται ακόμη πιο αισθητές.

Οι αστυνομικοί τονίζουν ότι χρειάζεται ένας συνολικός σχεδιασμός για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Αχαΐας, με πραγματικές προσθήκες προσωπικού και όχι με ανακατανομή των ίδιων, περιορισμένων δυνάμεων. Οπως σημειώνουν, η αστυνόμευση σε μια μεγάλη πόλη όπως η Πάτρα δεν μπορεί να βασίζεται σε αριθμούς κάτω από την οργανική της δύναμη, ιδίως όταν καθημερινά αφαιρούνται επιπλέον άτομα για την κάλυψη άλλων περιοχών. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί εκ νέου στην ηγεσία της ΕΛΑΣ από τους συνδικαλιστές, καθώς ζητούν ουσιαστική ενίσχυση και σταθερές λύσεις. Μέχρι τότε, η Ομάδα ΔΙΑΣ Πάτρας συνεχίζει να επιχειρεί με μειωμένο προσωπικό, καλύπτοντας παράλληλα και ανάγκες εκτός της πόλης, σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις παραμένουν υψηλές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



