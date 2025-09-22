Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
22 Σεπ. 2025 12:24
Pelop News

Σημαντική ανταπόκριση σημείωσαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του «Ilida Agro & Food Fest – Made Olympian Land», που πραγματοποιήθηκαν από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως συνδιοργανωτής με τον Δήμο Ήλιδας και το Επιμελητήριο Ηλείας, στήριξε έμπρακτα μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό, προβάλλοντας τον αγροδιατροφικό πλούτο της Ολυμπιακής Γης.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα, να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες, σε εργαστήρια παραδοσιακής και σύγχρονης μαγειρικής, καθώς και σε ενημερωτικές ημερίδες που αφορούσαν την καινοτομία, τις εξαγωγές και τον γαστρονομικό τουρισμό. Παράλληλα, πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και παιδικά εργαστήρια ανέδειξαν τη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική παράδοση και κουλτούρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στον αγροδιατροφικό τομέα, στηρίζει τους παραγωγούς μας και συμβάλλει στην εξωστρέφεια των προϊόντων της Ηλείας. Μέσα από το “Made Olympian Land” δίνουμε ταυτότητα στα τοπικά μας προϊόντα, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και τοποθετούμε την περιοχή μας στον χάρτη του γαστρονομικού τουρισμού. Το φεστιβάλ αυτό είναι η αρχή μιας συλλογικής προσπάθειας που θα συνεχιστεί με συνέπεια και όραμα.»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους παραγωγούς, τους φορείς και τους επισκέπτες που στήριξαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να δημιουργήσουν θεσμούς με διάρκεια και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου μας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ