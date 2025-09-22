Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Ilida Agro and Food Fest – Made Olympian Land» στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

Σημαντική ανταπόκριση σημείωσαν οι τριήμερες εκδηλώσεις του «Ilida Agro & Food Fest – Made Olympian Land», που πραγματοποιήθηκαν από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως συνδιοργανωτής με τον Δήμο Ήλιδας και το Επιμελητήριο Ηλείας, στήριξε έμπρακτα μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό, προβάλλοντας τον αγροδιατροφικό πλούτο της Ολυμπιακής Γης.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα, να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες, σε εργαστήρια παραδοσιακής και σύγχρονης μαγειρικής, καθώς και σε ενημερωτικές ημερίδες που αφορούσαν την καινοτομία, τις εξαγωγές και τον γαστρονομικό τουρισμό. Παράλληλα, πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες και παιδικά εργαστήρια ανέδειξαν τη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική παράδοση και κουλτούρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύει στον αγροδιατροφικό τομέα, στηρίζει τους παραγωγούς μας και συμβάλλει στην εξωστρέφεια των προϊόντων της Ηλείας. Μέσα από το “Made Olympian Land” δίνουμε ταυτότητα στα τοπικά μας προϊόντα, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και τοποθετούμε την περιοχή μας στον χάρτη του γαστρονομικού τουρισμού. Το φεστιβάλ αυτό είναι η αρχή μιας συλλογικής προσπάθειας που θα συνεχιστεί με συνέπεια και όραμα.»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους παραγωγούς, τους φορείς και τους επισκέπτες που στήριξαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια μπορούν να δημιουργήσουν θεσμούς με διάρκεια και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του τόπου μας.

