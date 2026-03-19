Με επιτυχία το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα Squash στην Πάτρα – Διακρίσεις για τους Πατρινούς αθλητές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Εθνικό Πρωτάθλημα squash, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 70 αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Racket Fusion, έδρα του Πατραϊκού Ομίλου Τοιχοσφαίρισης (ΠΟΤ), και αποτέλεσε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός για το squash στην Ελλάδα, με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον και συμμετοχές υψηλού επιπέδου.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίμα, με δυνατές αναμετρήσεις και πλούσιο θέαμα για τους φίλους του αθλήματος. Αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αναδεικνύοντας τη συνεχή ανάπτυξη και το υψηλό επίπεδο του squash στη χώρα.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των Πατρινών αθλητών, οι οποίοι σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες στις κατηγορίες τους, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική δουλειά που γίνεται στον τοπικό σύλλογο.

Οι διακρίσεις των αθλητών του ΠΟΤ

Κατηγορία Ανδρών:

1ος Φάνης Ανδρικόπουλος

Κατηγορία U19 αγόρια:

1ος Νίκος Ανδρικόπουλος

2ος Άγγελος Κομινάτος

3ος Παναγιώτης Δεχουνιώτης

Κατηγορία U15 αγόρια:

2ος Θάνος Παπανικολάου

Κατηγορία U17 κορίτσια:

3η Κωνσταντία Θεοχαράτου

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά όλους τους αθλητές, τους προπονητές, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης για τη συμβολή τους στην επιτυχία του πρωταθλήματος, ανανεώνοντας το ραντεβού για τις επόμενες διοργανώσεις με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή και δυναμική.

Παράλληλα, συνεχάρησαν και τους υπόλοιπους αθλητές του συλλόγου για τις αξιόλογες επιδόσεις και τα καλά πλασαρίσματα στις κατηγορίες τους, επισημαίνοντας ότι το μέλλον του αθλήματος στην Πάτρα διαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξο.

