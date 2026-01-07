Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν

Είναι γεννημένος το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ

07 Ιαν. 2026 21:31
Pelop News

Ο σπουδαίος πρώην αστέρας της Λίβερπουλ και του Αμβούργου αλλά και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, της Νιούκαστλ, της Σίτι και της Φούλαμ όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του εισήχθη σε νοσοκομείο για να ξεκινήσει θεραπείες.

«Ο Κέβιν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων. Αυτές οι εξετάσεις αποκάλυψαν τη διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία» αναφέρεται αρχικά στη δήλωση και συμπληρώνεται: «Ο Κέβιν είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχή φροντίδα τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα και δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Ο Κέβιν Κίγκαν είναι γεννημένος το 1951 και εκτός από μεγάλο αστέρι της μεγάλης Λίβερπουλ από το 1971 έως το 1977 υπήρξε και βασικό στέλεχος της Εθνικής Αγγλίας με 63 συμμετοχές και 21 γκολ.

