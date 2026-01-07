Κύπελλο: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, τα ντέρμπι και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Οι αγώνες είναι μονοί και -όπως στα playoffs- δεν υπάρχει παράταση, ενώ θα διεξαχθούν όλοι τους την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Κύπελλο: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, τα ντέρμπι και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
07 Ιαν. 2026 20:21
Pelop News

Με την πρόκριση του ΟΦΗ συμπληρώθηκε η οκτάδα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο, στο τελευταίο παιχνίδι της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης της διοργάνωσης (θέσεις 5-12) κι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με… θέα ένα “εισιτήριο” στα ημιτελικά.

Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή

Είχαν προηγηθεί οι προκρίσεις των Άρη, Κηφισιάς και ΠΑΟΚ, στα ματς που έγιναν την Τρίτη (06.01.2026). Οι “κίτρινοι” νίκησαν τον Παναιτωλικό 2-0 και θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρομήτου στη διαδικασία των πέναλτι (5-4) μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας του αγώνα και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης” για μια θέση στους “4” του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τέλος, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Θυμίζουμε ότι οι τέσσερις αγώνες των προημιτελικών είναι μονοί και -όπως στα playoffs- δεν υπάρχει παράταση, ενώ θα διεξαχθούν όλοι τους την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Τα αποτελέσματα των playoffs:
Άρης – Παναιτωλικός 2-0
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (1-1 κ.δ. και 5-4 στα πέναλτι)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Βόλος – Κηφισιά 0-1

Το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):
15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι ημιτελικοί
1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:30 ΕΟΚ: Επίσημη η αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς, τι ισχύει με τα αποτελέσματά της
22:21 Μήνυμα Ζελένσκι: Το 2026 χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία
22:15 Το ατύχημα που είχε ο Λιάγκας τον «έστειλε» στο νοσοκομείο
22:06 «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε», Ρωσία-ΗΠΑ σε μια λεπτή γραμμή με …φόντο τη Βενεζουέλα
22:00 Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21:50 Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Μαρινάκης: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους»
21:31 Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
21:21 Σέινμπαουμ: «Το Μεξικό είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα»
21:11 Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων
21:00 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Περιορισμένη επενδυτική παρουσία με λίγες αχαϊκές βιομηχανίες
20:51 Στην…αντεπίθεση ο Βαρουφάκης: Μεσουρανούν η υποκρισία και το ψέμα
20:41 «Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού
20:31 Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό
20:21 Κύπελλο: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, τα ντέρμπι και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
20:10 Λαϊκές αγορές: Έρχονται τα πάνω-κάτω με τις κινητοποιήσεις, τέλος η απεργία!
20:00 Νικολέτα Βλαβιανού στην «Π»: «Για εμένα υπάρχουν μόνο Ανθρωποι και Θηρία»
19:50 Βαρουφάκης: Ποινική έρευνα για τις δηλώσεις ότι έχει κάνει χρήση ecstasy
19:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκδικητική και καταχρηστική» καταγγελία για την απομάκρυνση της Τυχεροπούλου
19:31 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ