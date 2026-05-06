Με λαμπρότητα η γιορτή της Αγίας Ειρήνης στην Πάτρα και μεγάλη λιτανεία στον Ριγανόκαμπο ΦΩΤΟ

Με εκκλησιαστική επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών τιμήθηκε στην Πάτρα η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Ιερός Ναός της Αγίας στον Ριγανόκαμπο, όπου φυλάσσεται η σεβάσμια Κάρα της, που είχε επανακομιστεί από τη Δύση το 2002.

06 Μάι. 2026 12:48
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, με επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων τον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στον Ριγανόκαμπο Πατρών.

Ο συγκεκριμένος ναός κατέχει ξεχωριστή θέση για τους πιστούς, καθώς εκεί φυλάσσεται η πανσεβάσμια Κάρα της Αγίας, η οποία είχε επανακομιστεί από τη Δύση το 2002, γεγονός που είχε προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη πνευματική σημασία στο προσκύνημα.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής με την τέλεση του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, στον οποίο προεξήρχε και μίλησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας Θεοδωράτος.

Ανήμερα της εορτής, στον Όρθρο χοροστάτησε και στη συνέχεια προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Το απόγευμα, στον μεθέορτο Εσπερινό, χοροστάτησε και μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος, τον οποίο υποδέχθηκε με θερμά λόγια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Κατά το κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Δράμας αναφέρθηκε στη ζωή της Αγίας Ειρήνης, αλλά και στο βαθύ νόημα του ονόματός της, επισημαίνοντας ότι παραπέμπει στην εσωτερική και γενικότερη ειρήνη, ως πολύτιμο δώρο του Θεού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια λαμπρή λιτανεία, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στις εκδηλώσεις τιμής προς την Αγία.

Στο τέλος της πανηγύρεως, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Δράμας για την παρουσία του, ενώ παράλληλα επαίνεσε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο, τον συνεφημέριο π. Ιωάννη Κολώνη, το προσωπικό του ναού, αλλά και το πλήθος των πιστών που προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης.

