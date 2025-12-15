Με μικρή άνοδο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστήριου Αθηνών

Συντηρείται το μοτίβο των επιλεκτικών κινήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο παραμένει στην περιοχή των 2.100 – 2.110 μονάδων, κοντά στις φετινές κορυφές καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του έτους. Παράλληλα, η εορταστική ραστώνη κρατά σε χαμηλά επίπεδα τον όγκο των συναλλαγών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,11% και διαπραγματεύεται στις 2.106,53 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.101,79 (χαμηλό ημέρας) και των 2.108,49 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Η τρέχουσα θα είναι και η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα διαπραγμάτευσης μέχρι το τέλος του έτους. Ήτοι, είναι πιθανό να κινηθούμε προς ωραιοποίηση των αποτιμήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», αναφέρει η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή στο προσυνεδριακό της σχόλιο.

«Παλινδρομικές» κινήσεις γύρω από τις 2.100 μονάδες κάνει η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία οριακά δεν κατάφερε να πετύχει την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Ωστόσο, σημειώνει κέρδη +1% μέσα στον Δεκέμβριο και η φετινή απόδοση ξεπερνά το +43%. Επιπλέον, απέχει περίπου -1% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Αρκετές μετοχές έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ στην τελευταία συνεδρίαση, με τις Viohalco, ElvalHalcor, ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ και Profile να «πιάνουν» νέα πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

