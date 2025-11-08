Με Νότη Σφακιανάκη και «Ώπα-Ώπα» πανηγύρισαν το πρωτάθλημα της Μιάλμπι, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Σουηδία η Μιάλμπι κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα και οι οπαδοί της τραγούδησαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη, που έχουν τραγουδήσει και οι Antique. Το «Ώπα, ώπα» πιο συγκεκριμένα προσάρμοσαν σε σύνθημα οι φίλοι των πρωταθλητών.

Το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη έχει γίνει γνωστό στη Σουηδία λόγω της εκτέλεσης από τους Antique. Η συμμετοχή της σουηδικής καταγωγής Έλενας Παπαρίζου στο συγκρότημα έχει κάνει το άκουσμα του τραγουδιού στην Σκανδιναβική χώρα διαδεδομένο, με αποτέλεσμα να γίνει μέχρι και σύνθημα στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου.



Οι οπαδοί της Μιάλμπι τραγουδούν «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)» αλλάζοντας τους στίχους του τραγουδιού, ούτως ώστε να το προσαρμόσουν στην πραγματικότητα της ομάδας τους.

