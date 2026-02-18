Με περίπατο ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε την θέση τους στους ημιτελικούς του Allwyn Final 8 με τη νίκη του επί του ΠΑΟΚ με 101-71. Θα διεκδικήσει την θέση του στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στον Ηρακλή αύριο (19/2) στις 20.00 στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο Τσιτσιπάς με άνεση στους «8» του Qatar Open, ΒΙΝΤΕΟ

Το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι πήγε στους Θεσσαλονικείς που έφτασαν ως το +3 (2-5 στο 2’20’’, 4-7 στο 4’) με τους «πράσινους» να ανεβάζουν σιγά σιγά στροφές. Το 7-9 (4’10’’) από τα χέρια του Μπριν έγινε 14-9 (5’10’’) από τα χέρια των Γκραντ, Χολμς και Οσμάν με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες ως το +10 και το 26-16 (8’25’’) που γράφτηκε από τα 6μ75 και τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Ναν τον μιμήθηκε για το 31-18 (9’30’’) και το «τριφύλλι» να ρίχνει στο παρκέ για πρώτη φορά και τον Χέις Ντέιβις για το 36-23 (12’). Ο Τολιόπουλος ακολούθησε στην επιθετική σκυταλοδρομία (38-23 (12’45’’) με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Χολμς να οδηγούν για πρώτη φορά στο +20 (45-25, 15’25”). Ο Τσεντί Οσμάν έγραψε το 54-30 (19′) και το 57-32 (19’20”).

Ο Ερνανγκόμεθ ήταν αυτός που οδήγησε στο +30 (64-34, 23’20”) με τους “πράσινους” να συνεχίζουν ως την γραμμή τερματισμού και το τελικό 101-71, το οποίο τους έδωσε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσιμπούρης, Μπακάλης

Δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Οσμάν 10 (1), Χολμς 21, Σλούκας 2, Χέιζ Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Τίμι 14, Μέλβιν 4, Μπριν 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούι 1, Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό θα είναι ο Ηρακλής, που στον άλλο ημιτελικό νίκησε επίσης εύκολα 93-65 τη Μύκονο.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Κατραχούρας

Δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1), Ντάρκο Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραϊτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας Γιαννίκος, Κομνιανίδης

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός Π. 3, Ερμίδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8

