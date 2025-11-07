«Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι

Ο γνωστός φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης περιγράφει για πρώτη φορά τις στιγμές τρόμου που έζησε το βράδυ της 12ης Ιουλίου, όταν ένα ακυβέρνητο τζιπ «εισέβαλε» σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, τραυματίζοντας 12 άτομα. Ο ίδιος, που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, μίλησε συγκλονισμένος για τη στιγμή που βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το όχημα.

«Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
07 Νοέ. 2025 11:14
Pelop News

Ήταν ένα βράδυ που έμοιαζε ήσυχο, μέχρι που ένα ακυβέρνητο τζιπ μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο Κολωνάκι, όταν το όχημα κύλησε με την όπισθεν και έπεσε πάνω στους πελάτες εστιατορίου στην οδό Λουκιανού, τραυματίζοντας δώδεκα άτομα,  ανάμεσά τους και τον ίδιο.

«Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι που είδα το βίντεο», είπε ο φωτογράφος στην εκπομπή Buongiorno του Mega. «Είχα μία άρνηση. Είδαμε ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο και έναν άνθρωπο να φωνάζει να απομακρυνθούμε. Δεν προλάβαμε. Δεν είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο. Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, από ένα τραπέζι και από ένα δέντρο. Λιποθύμησα και ξύπνησα από τις φωνές της κολλητής μου».

Ο Φαρσαράκης περιγράφει πως όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα , ένα τζιπ χωρίς οδηγό, μια στιγμή πανικού, και μετά σιωπή. «Είδα τους φίλους μου όταν με έβαλαν στο φορείο, όλοι με αίματα. Ήμουν πέντε μέρες στην εντατική και συνολικά 35 μέρες στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν γιατί είχα πρόβλημα με τον πνεύμονα. Κινδύνευσε η ζωή μου», ανέφερε συγκινημένος.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της 12ης Ιουλίου, όταν το όχημα, χωρίς χειρόφρενο, κατρακύλησε στην κατηφόρα της Λουκιανού και «εισέβαλε» στα τραπέζια του εστιατορίου. Η εικόνα των τραυματιών και το χάος που προκλήθηκε είχαν συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο γνωστός φωτογράφος, που επέζησε κυριολεκτικά από θαύμα, δηλώνει σήμερα ευγνώμων αλλά και αποφασισμένος να μιλήσει, όπως λέει, «για να μην ξαναζήσει κανείς κάτι τέτοιο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:35 Νέο περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο – Από θαύμα γλίτωσαν μαθητές στην Ηγουμενίτσα ΒΙΝΤΕΟ
12:26 Νέο ιατρείο Νεφρολογίας στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας – Ανάσα για τη Βόρεια Ηλεία
12:21 Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες χτυπούν τη Δυτική Ελλάδα
12:16 Επιχείρηση «Ρομά»: Σε εφαρμογή από αύριο το ειδικό σχέδιο της ΕΛΑΣ – 24ωρη παρουσία, έλεγχοι και ομάδες διαμεσολάβησης
12:07 Ο τυφώνας Καλμάγκι σαρώνει το Βιετνάμ: Πάνω από 1,3 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα, πέντε νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές
12:00 Η Πάτρα μπαίνει υπό επιτήρηση: Ο Δήμος άνοιξε την πλατφόρμα καταγγελιών MyStreet
12:00 Κακουργηματική η οπλοκατοχή και τέλος οι “μπαλωθιές”: Σαρωτικά μέτρα Χρυσοχοΐδη για την Κρήτη
11:57 Τα δεδομένα για προπονητή στην Παναχαϊκή
11:56 «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία
11:49 Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης
11:43 Μαθητές ενώνουν τα βήματά τους: Ξεκινά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα σχολεία
11:38 Αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού σε όλους τους πολίτες: Πάνω από 5 εκατομμύρια έχουν ήδη λάβει ΠΑ
11:32 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς
11:28 Τι ισχύει για τους φιλάθλους στο Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
11:27 Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί σχολικού συγκροτήματος στην Τζακάρτα, δεκάδες τραυματίες, ενδείξεις τρομοκρατίας
11:25 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του ΝΟΠ-Δείτε ποιοι το αποτελούν
11:24 «Ορίστε η απόδειξη»: Ο Κυρανάκης απαντά στις καταγγελίες για το τρένο Θεσσαλονίκη–Λάρισα με ΒΙΝΤΕΟ από το σύστημα τηλεδιοίκησης
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες
11:14 «Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι
11:12 Oταν ακούτε «πλήρη εμπιστοσύνη» σε προπονητή, μακριά…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ