«Με πλακώσανε τραπέζια, δέντρο και αυτοκίνητο»: Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης μιλά για το τροχαίο-σοκ στο Κολωνάκι

Ήταν ένα βράδυ που έμοιαζε ήσυχο, μέχρι που ένα ακυβέρνητο τζιπ μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Ο φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο Κολωνάκι, όταν το όχημα κύλησε με την όπισθεν και έπεσε πάνω στους πελάτες εστιατορίου στην οδό Λουκιανού, τραυματίζοντας δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους και τον ίδιο.

«Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι που είδα το βίντεο», είπε ο φωτογράφος στην εκπομπή Buongiorno του Mega. «Είχα μία άρνηση. Είδαμε ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο και έναν άνθρωπο να φωνάζει να απομακρυνθούμε. Δεν προλάβαμε. Δεν είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο. Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, από ένα τραπέζι και από ένα δέντρο. Λιποθύμησα και ξύπνησα από τις φωνές της κολλητής μου».

Ο Φαρσαράκης περιγράφει πως όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα , ένα τζιπ χωρίς οδηγό, μια στιγμή πανικού, και μετά σιωπή. «Είδα τους φίλους μου όταν με έβαλαν στο φορείο, όλοι με αίματα. Ήμουν πέντε μέρες στην εντατική και συνολικά 35 μέρες στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν γιατί είχα πρόβλημα με τον πνεύμονα. Κινδύνευσε η ζωή μου», ανέφερε συγκινημένος.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της 12ης Ιουλίου, όταν το όχημα, χωρίς χειρόφρενο, κατρακύλησε στην κατηφόρα της Λουκιανού και «εισέβαλε» στα τραπέζια του εστιατορίου. Η εικόνα των τραυματιών και το χάος που προκλήθηκε είχαν συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο γνωστός φωτογράφος, που επέζησε κυριολεκτικά από θαύμα, δηλώνει σήμερα ευγνώμων αλλά και αποφασισμένος να μιλήσει, όπως λέει, «για να μην ξαναζήσει κανείς κάτι τέτοιο».





