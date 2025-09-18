«Με προσέβαλαν για 90′ αλλά έπρεπε να μείνω ήρεμος» , ο Σιμεόνε για όσα έγιναν με τη Λίβερπουλ

Η απάντηση του οπαδού με το βεβαρυμένο παρελθόν

«Με προσέβαλαν για 90' αλλά έπρεπε να μείνω ήρεμος» , ο Σιμεόνε για όσα έγιναν με τη Λίβερπουλ
18 Σεπ. 2025 23:57
Το  μεγάλο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο στο Champions League δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για την αγωνιστική του ένταση και το δραματικό φινάλε, αλλά και για το σοβαρό επεισόδιο που ξέσπασε ανάμεσα στον προπονητή των Ισπανών, Ντιέγκο Σιμεόνε, και έναν οπαδό των «κόκκινων» πίσω από τον πάγκο του.

Ο Σιμεόνε, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή, παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου ότι η αντίδρασή του ήταν «αδικαιολόγητη», αλλά εξήγησε πως δέχτηκε «αδιάκοπες προσβολές για 90 λεπτά».

«Μας προσέβαλαν σε όλο τον αγώνα, αλλά έπρεπε να μείνω ήρεμος και να αντέξω τα πάντα: προσβολές, χειρονομίες κ.λπ.», δήλωσε ο Αργεντινός τεχνικός. «Όταν στο γκολ του αντιπάλου βρίσκεται λίγα βήματα μακριά, γυρνάς και σε προσβάλλουν ξανά. Με την ένταση, ό,τι είναι να συμβεί, συμβαίνει. Η αντίδρασή μου στην προσβολή δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά δεν ξέρεις πώς είναι να σε προσβάλλουν για 90 λεπτά ασταμάτητα.» Ο ίδιος τόνισε πως ο διαιτητής τού είπε ότι τον καταλαβαίνει, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Λίβερπουλ θα βρει και θα τιμωρήσει τον υπεύθυνο.


Νέα βίντεο και αποκαλύψεις για τον οπαδό
Μία νέα βιντεοσκοπημένη λήψη που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει την ένταση που επικρατούσε ανάμεσα στον Σιμεόνε, το επιτελείο του και τον συγκεκριμένο οπαδό. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μετά το γκολ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ο Σιμεόνε γυρίζει εκνευρισμένος προς την κερκίδα. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν ο οπαδός, ονόματι Τζόναθαν Λουκ Πούλτερ, έκανε άσεμνες χειρονομίες προς τον πάγκο της Ατλέτικο, προκαλώντας την αντίδραση του προπονητή και των συνεργατών του. Μάλιστα, έγινε λόγος για ρίψη ενός μπουκαλιού και φτυσίματος από την πλευρά του πάγκου προς τις κερκίδες.

Από την πλευρά του, ο Πούλτερ δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δώσει τη δική του εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τον Σιμεόνε «κάπως δειλό». Ισχυρίστηκε ότι οι προσβολές που εκτόξευσε είναι «κάτι το φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο» και αρνήθηκε ότι είπε κάτι ρατσιστικό ή ότι αναφέρθηκε στον Πόλεμο των Φόκλαντ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έκανε άσεμνες χειρονομίες ενώ υποστήριξε επίσης ότι τόσο ο Σιμεόνε όσο και ο βοηθός του προκάλεσαν τους οπαδούς με το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Τζόνι Πούλτερ, αποδεικνύεται ότι έχει βεβαρημένο παρελθόν, καθώς πρόκειται για άτομο που έχει τιμωρηθεί ξανά για παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο Πούλτερ, όταν ήταν 20 ετών, το 2015, είχε τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα. Αιτία ήταν ένα περιστατικό που συνέβη στον τελευταίο αγώνα του Στίβεν Τζέραρντ στο Άνφιλντ. Τότε, ο Πούλτερ είχε αρνηθεί να μετακινήσει ένα πανό που εμπόδιζε τη θέαση του αγωνιστικού χώρου σε έναν 61χρονο οπαδό και τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.
