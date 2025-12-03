Με ψήφο και από το κινητό: Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, 307 σελίδες αλλαγών για δήμους και περιφέρειες

Σε μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση προχωρά στην κατάρτιση και παρουσίαση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που έχει στη διάθεσή της η «Π», ο οποίος σε 307 σελίδες συγκεντρώνει, κωδικοποιεί και αναδιαμορφώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Σήμερα, στην Πάτρα, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, πραγματοποιείται τοπική διαβούλευση για τον νέο Κώδικα αλλά και για τον νέο Εκλογικό Νόμο. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο υπουργός κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ στις αρχές Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη. Τη Δευτέρα, μάλιστα, ο κ. Λιβάνιος παρέδωσε επίσημα στην ΚΕΔΕ την πρόταση της κυβέρνησης για τον νέο Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται σε επεξεργασία από το 2024.

Βασική τομή του νέου πλαισίου αποτελεί ο νέος Εκλογικός Νόμος. Το όριο εκλογής παραμένει στο 42% + 1 ψήφο, αντί του σημερινού 43%, ωστόσο καταργείται ο δεύτερος γύρος εκλογών. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν ξεπεράσει το όριο αυτό, προβλέπεται δεύτερο στάδιο προσμέτρησης, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη και οι λεγόμενες «εναλλακτικές ψήφοι», δηλαδή οι ψήφοι δεύτερης προτίμησης που έχουν δηλώσει οι εκλογείς.

Οπως ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του νέου Κώδικα, επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία μετά την ενσωμάτωση των εναλλακτικών ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο δικαστήριο προχωρά σε δημόσια κλήρωση. Δήμαρχος ή περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

Ο νέος Κώδικας εισάγει εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων και των επιτροπών τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κράτος προς τους ΟΤΑ, συνοδευόμενων από αντίστοιχους πόρους, προσωπικό και υποδομές.

Συγκεκριμένα για την ηλεκτρονική ψήφο, οι Ελληνες πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα μπορούν να ψηφίσουν από το κινητό τους. Η εφαρμογή θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου 2028 και στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση του δικαιώματος ψήφου των αποδήμων Ελλήνων.

Η διαδικασία θα είναι απλή και ασφαλής, με ταυτοποίηση μέσω κινητού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα διασφαλίζει τη μυστικότητα, τη μοναδικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου. Η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα, ενώ το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να διορθώνει την ψήφο του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την τελευταία καταγεγραμμένη ψήφο να είναι η ισχύουσα.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμων για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητές τους. Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων θα είναι συμβουλευτικό και θα απαιτεί συμμετοχή τουλάχιστον 30% των εκλογέων για να θεωρηθεί έγκυρο.

Το μέτρο θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2026, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου μέσα στον Φεβρουάριο.

Στον τομέα της χρηματοδότησης, προβλέπεται αυτόματη αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) όταν αυξάνεται η μισθοδοσία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των δημάρχων. Επιπλέον, εισάγονται νέοι κανόνες οικονομικής διαχείρισης, με πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας μέσω ΑΣΕΠ, η κατάργηση της χωρικής αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και η δημιουργία Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους αιρετούς. Επίσης, η αυτοδίκαιη αργία δημάρχων και αντιδημάρχων θα τίθεται πλέον μόνο μετά από τελεσίδικη καταδίκη, ενώ προβλέπεται και εξαίρεσή τους από τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ο νέος Κώδικας αναβαθμίζει και τον θεσμό του συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος. Οι δήμοι θα μπορούν να το προκηρύσσουν για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς τους, με απόφαση που λαμβάνεται από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου και υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

Το αποτέλεσμα θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα, στις 11:00 π.μ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, θα πραγματοποιηθεί εσωτερική σύσκεψη με τη συμμετοχή των ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Caravel». Εκεί, αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να διατυπωθούν οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης επί του περιεχομένου του νέου Κώδικα.

Η μεταρρύθμιση συνιστά μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και συμμετοχικότητα στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

