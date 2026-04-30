Με πτώση άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Με πτώση άνοιξε τα πρώτα λεπτά η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.200 μονάδες.

Χαμηλότερα κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και κοντά σε υψηλά τετραετίας.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.189,84 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,49%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,75%), της Σαράντης (+1,25%), της Coca Cola HBC (+1,03%), του ΟΤΕ (+1,00%) και της Metlen (+0,99%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,70%), της Eurobank (-1,48%), της Allwyn (-1,06%) και Elvalhalcor (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 320.189 και 309.317 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 3,29 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 2,13 εκατ. ευρώ.

