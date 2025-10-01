Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

01 Οκτ. 2025 11:45
Pelop News

Με ήπια πτώση άνοιξε το ελληνικό χρηματιστήριο στην έναρξη του Οκτωβρίου και του δ’ τριμήνου, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί κάτω από τις 2.030 μονάδες, χωρίς ωστόσο να χάνει την επαφή του με το εν λόγω ορόσημο.

Επιλεκτικές είναι οι τοποθετήσεις των επενδυτών στο ταμπλό, με τις περισσότερες μετοχές να σημειώνουν μικρές μεταβολές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (1/10), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,22% και διαπραγματεύεται στις 2.029,77 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.027,60 (χαμηλό ημέρας) και των 2.034,50 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Οι επενδυτές «ζυγίζουν» τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου των εισηγμένων  αναδιαρθρώνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους «ανάλογα με την πορεία των κερδών και τις προοπτικές», όπως αναφέρει η Beta Securities.

Με κέρδη +0,62% ολοκλήρωσε η Λεωφόρος Αθηνών τον Σεπτέμβριο, ο οποίος ήταν ο 11ος σερί ανοδικός μήνας. Σημείωσε, δε, το τρίτο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο (+8,9% στο γ’ τρίμηνο), ενώ σε επίπεδο 9μήνου η απόδοση άγγιξε το +38,4%. «Αιμοδότης» της ανόδου του ΧΑ παραμένει ο τραπεζικός κλάδος, με κέρδη άνω του +6% τον Σεπτέμβριο και σχεδόν +77,5% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
