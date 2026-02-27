Με πτώση έκλεισε το Ελληνικό χρηματιστήριο

Ισχυρή πτώση κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου που σημείωσε το προηγούμενο διήμερο. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε εκ νέου κάτω από τις 2.300 μονάδες και η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών έκλεισε στο «κόκκινο». Σε υψηλά επίπεδα, άνω των 700 εκατ. ευρώ, «εκτινάχθηκε» η συναλλακτική δραστηριότητα λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI, που έλαβε χώρα στις δημοπρασίες. Ανησυχίες επικρατούν και λόγω του διεθνούς παράγοντα, με τη Wall Street να δέχεται νέες ισχυρές πιέσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/2), ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε κατά 26,54 μονάδες ή -1,15% και έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.271,10 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.312,31 μονάδες

Το α’ δίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με απόδοση +7,4%. Ωστόσο, το ΧΑ υποχώρησε κατά -1,6% τον Φεβρουάριο. Βέβαια, σημείωσε κέρδη +0,17% στην εβδομάδα, αποφεύγοντας την τρίτη συνεχόμενη πτώση, με τις σημερινές ισχυρές απώλειες να παίζουν κομβικό ρόλο στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

