Με πτώση ξεκίνησε ο Φεβρουάριος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Με το «αριστερό» ξεκινά ο Φεβρουάριος για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επηρεάζεται από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, λόγω του sell off στα πολύτιμα μέταλλα και τις τεχνολογικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης έχει οπισθοχωρήσει στην περιοχή των 2.300 μονάδων, που αποτελεί το πρώτο σημείο στήριξης μετά τις απανωτές υπερβάσεις στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2009.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/2), ο ΓΔ υποχωρεί κατά -0,52% και διαπραγματεύεται στις 2.302,94 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.298,81 (χαμηλό ημέρας) και των 2.312,57 μονάδων (υψηλό ημέρας).

Το January Effect επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται πάνω από +9% και τις τράπεζες να κερδίζουν σχεδόν +18% τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, το ΧΑ προέρχεται από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, διορθώνοντας από τα υψηλά 16 ετών. Ωστόσο, παραμένει κοντά στις 2.350 μονάδες, που αποτελούν τον επόμενο στόχο για την εγχώρια αγορά, με «καύσιμο» την απόφαση του MSCI σχετικά με την έναρξη διαβούλευσης για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές.

