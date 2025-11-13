Με «Σταυρωμένους Εραστές» συνεχίζει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η ταινία θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ. αντίστοιχα.

13 Νοέ. 2025 12:45
Συνεχίζει τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, αυτή τη φορά με την ταινία «Σταυρωμένοι εραστές» του Κένζι Μιζογκούτσι. Η ταινία θα προβληθεί στο Πάνθεον την ερχόμενη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου στο Πάνθεον, στις 7 μ.μ. και στις 9.30 μ.μ. αντίστοιχα.

Ποιητικής ομορφιάς δράμα εποχής, από τα κορυφαία του γιαπωνέζικου σινεμά, στο οποίο τα αγνά ανθρώπινα πάθη «εξεγείρονται» ενάντια σε έναν κόσμο άκαμπτης τυπολατρίας και αβάσταχτης σκληρότητας.

Μία από τις ταινίες του Kenji Mizoguchi που τον έκαναν διάσημο και εκτός των συνόρων της χώρας του. Το φιλμ ξεχώρισε για την αισθητική του στα γενικά πλάνα, και τη φιλμική αναβίωση της παλιάς τέχνης της ξυλογραφίας και της ζωγραφικής σε παπύρους.

Το 2017 ήρθε η 4K ψηφιακή αποκατάσταση του φιλμ, με την πρεμιέρα της να γίνεται στο φεστιβάλ Βενετίας.
Η τελευταία αριστουργηματική ταινία του Κένζι Μιζογκούτσι, μια παραβολή για τη κοινωνική δικαιοσύνη, τον έρωτα και όλα όσα αναπάντεχα τα ενώνουν.

Ο Ισούν είναι ο αυτοκρατορικός τυπογράφος, ο οποίος κατηγορεί άδικα τη σύζυγό του και τον καλύτερο υπάλληλό του ότι είναι εραστές. Για να γλιτώσουν την τιμωρία, εκείνοι τρέπονται μαζί σε φυγή, κάτι που ο Ισούν προσπαθεί να αποσιωπήσει για να μην αμαυρωθεί η κοινωνική υπόληψή του

 

