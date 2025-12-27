Με Super Puma η ανάσυρση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια – Επιχείρηση σε ακραίες συνθήκες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, μετά τη χιονοστιβάδα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συνδρομή ελικοπτέρου Πολεμική Αεροπορία τύπου Super Puma, το οποίο εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό λόγω της εξαιρετικά δύσβατης μορφολογίας του σημείου.

Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, οι σοροί βρίσκονται σε σημείο με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ το φρέσκο και ασταθές χιόνι καθιστά το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα επικίνδυνο. Οι διασώστες προχωρούν με συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη σταθερότητα του εδάφους.

Το βασικό σχέδιο προβλέπει την αερομεταφορά των σορών με ειδικούς ιμάντες, ενώ εξετάζεται και εναλλακτικό σενάριο προσέγγισης από το έδαφος, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τετραμελής ομάδα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινό τμήμα με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο.

Δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα. Οι σοροί βρέθηκαν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που –σύμφωνα με τις αρχές– δείχνει ότι δεν υπήρξε χρόνος αντίδρασης.

Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ, εθελοντών και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ νωρίτερα είχε εντοπιστεί και το όχημα των ορειβατών.

Έμπειροι ορειβάτες ανάμεσα στα θύματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τα τέσσερα θύματα ήταν ιδιαίτερα έμπειροι ορειβάτες. Ο επικεφαλής της ομάδας ζούσε τα τελευταία χρόνια στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, αν και παραμένει άγνωστο αν την είχε επιχειρήσει ξανά υπό χειμερινές συνθήκες.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, γνωστός για τη μεγάλη εμπειρία του στην ορειβασία, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός σε 16 ημέρες. Στην ομάδα συμμετείχε επίσης μία 31χρονη δασκάλα από τα Τρίκαλα.

Τις Αρχές ειδοποίησε φίλος των ορειβατών, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

