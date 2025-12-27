Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα

Σχεδόν αγκαλιασμένοι, θαμμένοι κάτω από παχύ στρώμα χιονιού και σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν επί δύο 24ωρα στα Βαρδούσια Όρη. Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε ότι η χιονοστιβάδα που τους παρέσυρε εξελίχθηκε αιφνιδιαστικά και ακαριαία, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια δεν αφορά μόνο αριθμούς, επιχειρησιακά δεδομένα και δύσκολες διασώσεις. Πίσω από την πολύωρη αγωνία, τις έρευνες σε αντίξοες συνθήκες και το δραματικό τέλος, βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι με όνειρα, διαδρομές και κοινή αγάπη για την ορειβασία.

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι οι τέσσερις ορειβάτες κάτω από το χιόνι – Με ελικόπτερο η μεταφορά των σορών

Θανάσης Κολοτούρος – Ο έμπειρος ορειβάτης από τα Λεχαινά

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο άτυχος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Θανάσης Κολοτούρος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, θαμμένος κάτω από τη χιονοστιβάδα μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια χειμερινή διαδρομή υψηλής δυσκολίας στα Βαρδούσια, όμως από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους.

Συγκλονίζει το στοιχείο ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας οριακά να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη λίστα των θυμάτων.

Γιώργος Δόμαλης – Ο επικεφαλής της ομάδας με δεσμούς με την Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό και βαθιά γνώση της συγκεκριμένης διαδρομής. Διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή.

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Πάτρα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Φίλοι του περιγράφουν έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά τα όρια του βουνού, αλλά και το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες σε μια χειμερινή ανάβαση.

Κωνσταντίνος Πατίκας – Ο άνθρωπος της τεχνολογίας και των extreme sports

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του ακόμη και μέσω καναλιού στο YouTube.

Για εκείνον, η επαφή με τη φύση και τα όριά της αποτελούσε τρόπο ζωής, κάτι που τον έφερε επανειλημμένα σε απαιτητικές διαδρομές.

Θεοδώρα Καπλάνη – Η δασκάλα που αγαπούσε τη φύση

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα Καπλάνη εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ανάβασή τους το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική χειμερινή διαδρομή στα Βαρδούσια. Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ τα ίχνη τους χάνονταν απότομα σε σημείο λίγο πριν από την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομες πλαγιές και κάθετα περάσματα.

Το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας εξεταζόταν σοβαρά από τις πρώτες ώρες, καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο και έφτανε έως το γόνατο. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα και μεγάλο υψόμετρο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, εθελοντές διασώστες και drone με θερμικές κάμερες.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτο μπορεί να αποδειχθεί το βουνό τον χειμώνα, ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες. Τέσσερις άνθρωποι με ισχυρούς δεσμούς με τη Δυτική Ελλάδα, την Πάτρα και την περιφέρεια, ξεκίνησαν για μια κοινή εξόρμηση, χωρίς να φαντάζονται ότι αυτή θα εξελισσόταν σε μια από τις πιο συγκλονιστικές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών.

