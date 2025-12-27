Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι οι τέσσερις ορειβάτες κάτω από το χιόνι – Με ελικόπτερο η μεταφορά των σορών

Θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους και χωρίς να έχουν προλάβει να αντιδράσουν, εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν επί δύο 24ωρα στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας.

Ο τρόπος εντοπισμού τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι κάτω από παχύ στρώμα χιονιού, επιβεβαιώνει το σενάριο της αιφνίδιας χιονολίσθησης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δύσκολη επιχείρηση μεταφοράς των σορών από το βουνό.

Η μεταφορά των σορών – Συνδρομή ελικοπτέρου λόγω δύσβατου σημείου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Αθανάσιος Διάκος, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, από νωρίς ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά των σορών, καθώς το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον πλησιέστερο δρόμο.

Όπως τόνισε, η πρόσβαση με φορεία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και του βάθους του χιονιού, γεγονός που καθιστά την αερομεταφορά καθοριστική για την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Παράλληλα, ομάδα έμπειρων ορειβατών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, συνδράμοντας το έργο των διασωστών.

Το σημείο της τραγωδίας και η χιονοστιβάδα

Οι τέσσερις ορειβάτες –τρεις άνδρες και μία γυναίκα– εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από την κορυφή Κόρακας, σε περιοχή με ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο, απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι διασώστες είχαν εκτιμήσει ότι η ομάδα παρασύρθηκε αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα, εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε τόσο από τα ίχνη που χάνονταν απότομα όσο και από τη θέση των σορών.

Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες επισημαίνουν ότι σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού, ακόμη και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει εκτεταμένη χιονολίσθηση, ιδίως σε τέτοια υψόμετρα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η τετραμελής ομάδα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αν και οι καιρικές συνθήκες κατά την εκκίνηση χαρακτηρίζονταν καλές, η εικόνα του καιρού άλλαξε στη συνέχεια λόγω υψομέτρου και μορφολογίας του βουνού.

Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους και λίγο αργότερα το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία. Φίλος τους, που τελικά δεν συμμετείχε στην ανάβαση, ειδοποίησε τις Αρχές, σημαίνοντας την έναρξη της μεγάλης επιχείρησης αναζήτησης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συμμετοχή περίπου 30 πυροσβεστών, ορειβατικών ομάδων της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, drone και ελικόπτερου. Στις έρευνες συνέδραμαν επίσης έμπειροι οδηγοί βουνού, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Οι διασώστες κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσβατο πεδίο, με βαθύ χιόνι, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο τους.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε ότι το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να οδήγησαν σε απώλεια προσανατολισμού. Όπως σημείωσε, η περιορισμένη ορατότητα, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι πιθανόν μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν οι ορειβάτες.

Ένα βουνό που δεν συγχωρεί

Παρά το γεγονός ότι οι ορειβάτες χαρακτηρίζονταν έμπειροι και γνώριζαν τη διαδρομή, τα Βαρδούσια τον χειμώνα θεωρούνται από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε τέτοιες συνθήκες τα περιθώρια αντίδρασης είναι ελάχιστα και οι εξελίξεις μπορεί να είναι αιφνίδιες και καθοριστικές.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν μεταβαλλόμενες.

