Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τέσσερις ορειβάτες νεκροί, ανάμεσά τους ένας άνδρας από την Ηλεία, δείτε ποιος ΦΩΤΟ

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε δύσβατο σημείο. Μεταξύ των θυμάτων έπειρος ορειβάτης με καταγωγή από την Ηλεία.

26 Δεκ. 2025 21:45
26 Δεκ. 2025 21:45
Pelop News

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση τεσσάρων ορειβατών που αγνοούνταν από την Πέμπτη στα Βαρδούσια Όρη. Οι τέσσερις –τρεις άνδρες και μία γυναίκα– εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από μεγάλη μάζα χιονιού σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής.

Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας άνδρας από τα Λεχαινά Ηλείας, που διέμενε στην Πάτρα. Πρόκειται για τον Θανάση Κολοτούρο, εμπειρο ορειβάτη με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του.

Ο άτυχος ορειβάτης σε παλαιότερη ανάβασή του στο Μαίναλο (πηγή: Facebook)

Ο άτυχος ορειβάτης σε παλαιότερη ανάβασή του στο Μαίναλο (πηγή: Facebook)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν την Πέμπτη το πρωί από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε απαιτητικό τμήμα των Βαρδουσίων. Από εκείνη την ώρα και μετά δεν έδωσαν σημεία ζωής, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση μεγάλου επιχειρησιακού μηχανισμού έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, ομάδες διάσωσης με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, drones και ελικόπτερα της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες –ισχυρές χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα– οι διασώστες συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες μέχρι τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή αίτια και την ακριβή χρονική σειρά των γεγονότων.

