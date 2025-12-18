Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά του 2025-2026 στην Ελλάδα αναμένονται με άστατο και φθινοπωρινό-χειμωνιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε μακροπρόθεσμα μοντέλα και δεν έχουν «κλειδώσει» πλήρως, αλλά δείχνουν αυξημένες βροχές, πτώση θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά ή και χαμηλότερα.

Γενική εικόνα για τις γιορτές

Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) και ανήμερα (25/12):

Άστατος καιρός με βροχές κυρίως στα δυτικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά (πάνω από 800-1000μ.). Η θερμοκρασία θα είναι ήπια για την εποχή, γύρω στους 10-16°C στα πεδινά, με κρύο πρωί-βράδυ (5-8°C). Στην Αθήνα: Βροχές από το απόγευμα της 24ης, 12-15°C. Στη Θεσσαλονίκη: Πιθανές τοπικές βροχές, 8-12°C, με χιόνια στα γύρω βουνά. Στην Κρήτη: Βροχές και νοτιάδες, 14-18°C.

Πρωτοχρονιά (31/12-1/1/2026):

Σταδιακή ενίσχυση του χειμωνιάτικου μοτίβου με ψυχρή εισβολή. Περισσότερες βροχές/χιόνια στα βόρεια και ορεινά, ενώ στα νότια πιο ήπιο αλλά άστατο. Θερμοκρασίες 5-12°C στα πεδινά, με παγετό νωρίς το πρωί. Πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα βορειότερα

