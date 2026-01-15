Με τιμές και συγκίνηση η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Σαρωνικό ΦΩΤΟ

Σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα η πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το Πολεμικό Ναυτικό. Το υπερσύγχρονο πλοίο αναμένεται να τιμηθεί σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, σε ειδική τελετή υποδοχής στον Σαρωνικός, ανοιχτά του Φλοίσβος, πριν κατευθυνθεί στον Ναύσταθμος Σαλαμίνας.

Καθ’ όλη τη διαδρομή προς τον Ναύσταθμο, το κλίμα είναι έντονα φορτισμένο, καθώς κάτοικοι και ψαράδες στο Πέραμα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη φρεγάτα. Στην προβλήτα, μέλη τοπικών συλλόγων έχουν στολίσει τον χώρο με ελληνικές σημαίες και ναυτικά σινιάλα, θέλοντας να χαιρετίσουν το πέρασμα του νέου πλοίου του Στόλου.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Περάματος «Ο Άγιος Νικόλαος», εξέφρασε τη συγκίνηση των κατοίκων για την άφιξη της φρεγάτας.

«Περιμένουμε και εμείς να δούμε τη νέα φρεγάτα, η οποία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας και για την άμυνα της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι θέλησαν να συμμετάσχουν συμβολικά στην υποδοχή. «Όπως μπορεί ο καθένας, κάνουμε μια μικρή προετοιμασία για να τη χαιρετίσουμε. Τίποτα περισσότερο. Να είναι όλοι καλά και να προσέχουν τη χώρα μας», σημείωσε.

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτο από τα νέα πλοία τύπου Belharra που εντάσσονται στον ελληνικό στόλο, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

