Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας ο 48ος Ποδηλατικός Γύρος «ΘΥΣΙΑΣ»

19 Μαρ. 2026 14:31
Pelop News

Ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει τον 48ο Ποδηλατικό Γύρο «ΘΥΣΙΑΣ», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026.

Η διοργάνωση εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Αχαΐας , του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Καλαβρύτων, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους ποδηλατικούς αγώνες της χώρας, που διεξάγεται ανελλιπώς εδώ και 47 χρόνια προς τιμήν των αγωνιστών της Επανάστασης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 20 Μαρτίου: Ατομική Χρονομέτρηση από το Τείχος Δυμαίων έως  Λάππα
  • 21 Μαρτίου: Αγώνας Κυπέλλου Αντοχής στη Δυτική Αχαΐα
  • 22 Μαρτίου: 48ος Αγώνας «ΘΥΣΙΑΣ» και Κυπέλλου Αντοχής σε Πάτρα και Καλάβρυτα

Ο Ποδηλατικός Γύρος «ΘΥΣΙΑΣ» συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό ποδηλατικό αθλητισμό, συνδυάζοντας την αθλητική δράση με την ιστορική μνήμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ