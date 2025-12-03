Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου

Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 6.00 το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ξεκινούν οι εκδηλώσεις που διοργανώνει και φέτος ο Δήμος της Πάτρας για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – παραμονή της Πρωτοχρονιάς – και περιλαμβάνουν δράσεις για τα παιδιά , συναυλίες μουσικών και φωνητικών συνόλων, πάρτι με d.j. , Χριστουγεννιάτικες γιορτές στο ιστορικό κέντρο, τις γειτονιές και τις συνοικίες, γιορτινές κατασκευές και παιδικές δημιουργίες, παραστάσεις θεάτρου Σκιών, προβολή ταινιών, μουσική και χορό από παιδικά σχήματα και θεατρικά παιδαγωγικά προγράμματα.

Στις εκδηλώσεις – πέραν των άλλων σχημάτων – παίρνει μέρος το σύνολο των δομών της αντιδημαρχίας Πολιτισμού οι οποίες και φέτος θα αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Στις δράσεις συμμετέχουν, η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, η Δημοτική Μπάντα, το Εικαστικό Εργαστήρι, σχήματα του δημοτικού Ωδείου Πατρών, το Χορευτικό Τμήμα και η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι δωρεάν.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025

ΠΑΡ. 12/12 Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 18.00

Παρουσίαση εκδήλωσης Νατάσα Πατρινού

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Δημοτική Μουσική & Παιδικές Χορωδίες – Face Painting – Ξυλοπόδαροι,

Συναυλία Burger Project «Φιέστα Κουραμπιέ»

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 20.00

ΚΥΡ. 14/12 Θέατρο Σκιών – Μπάμπης Μακρής

«Ο καραγκιόζης και τα Χριστούγεννα της συμφοράς»

16ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00

ΤΡΙΤ. 16/12 Δημιουργίες-κατασκευές από τους καθηγητές

του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 18.00

ΠΕΜΠ. 18/12 Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας

Royal Theatre – ώρα 20.00.

Συμμετέχουν το σύνολο κρουστών ΚΡΟΥΣΙΣ,

η Παιδική Χορωδία, η Προ παιδική Χορωδία,

Φωνητικό Σύνολο, η Χορωδία και η Ορχήστρα

Δωματίου.

ΠΑΡ. 19/12 Χριστουγεννιάτικη γιορτή Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων

Πλατεία Εργατικών Κατοικίων Ταραμπούρα – ώρα 18.00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού

της Μαριάννας Σαφάροβα

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου – ώρα 19.30

ΣΑΒ. 20/12 Δημιουργίες – κατασκευές από τους καθηγητές

του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 17.00

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 18.00

Θέατρο Σκιών – Κωνσταντίνος Λαλιώτης

«Ο Καραγκιόζης και το σκανταλιάρικο ξωτικό»

41ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00

Προβολή Ταινίας «Η Μεγάλη περιπέτεια στα χιόνια/Αποστολή Κατμαντού: Οι Περιπέτειες

της Νέλι και του Σάιμον»

25ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00

ΚΥΡ. 21/12 Θέατρο Σκιών – Αριστοτέλης Μακρής

«Ο Kαραγκιόζης στο σπίτι της Κοκκώνας»

54ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 17.00

Προβολή ταινίας «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

50ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00

ΔΕΥΤ. 22/12 Χριστουγεννιάτικη γιορτή Συλλόγου

Εργαζομένων του Δήμου Πατρέων

Συμμετέχει η Ομάδα La Petite Margueritte

Face Painting – Bubble Show

Πολυχώρος Πολιτισμού (Ιχθυόσκαλα) – ώρα 18.00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Όλγας Μίλκοβα

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου – ώρα 19.30

ΤΡΙΤ. 23/12 Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής

La Petite Margueritte – Θέαμα Bubble Show,

Αγ. Νικολάου και Ρήγα Φεραίου – ώρα 11.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 19.00

Συναυλία από την Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής του Χορευτικού τμήματος Δήμου Πατρέων

Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 20.00

ΤΕΤ. 24/12 Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 11.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 17.00

Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης

ώρα 18.30

ΣΑΒ. 27/12 Προβολή ταινίας «Χωρίς οικογένεια»

Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 19.00

ΚΥΡ. 28/12 Προβολή ταινίας «Ο Μικρός Νικόλας, τι περιμένουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι»

53ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00

ΔΕΥΤ. 29/12 Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

Γεροκωστοπούλου και Ρήγα Φεραίου – ώρα 11.00

Θέατρο Σκιών – Χρήστος Καλπουζάνης

«Χριστούγεννα στο Πάρα Πέντε»

Δημαρχείο Πάτρας – ώρα 17.00

Θέατρο Σκιών – Χρήστος Πατρινός

«Τα Ονειρεμένα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη»

Πεζόδρομος Μαιζώνος (πλησίον Παλαιού Δημαρχείου) –

ώρα 18.00

Συναυλία Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων

Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα του Κυριάκου Σφέτσα και Αργεντίνικα Τάνγκο.

Κινηματοθέατρο Πανθέον – ώρα 21.00

ΤΡΙΤ. 30/12 Ορχήστρα Δημοτικής Μουσικής,

Αγ. Νικολάου και Μαιζώνος – ώρα 11.00

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου

«Η Φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Δημοτική Βιβλιοθήκη – ώρα 12.00 – 13.00

ΤΕΤ. 31/12 Χριστουγεννιάτικο Πάρτι με DJ’S

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 17.30

Η Μπάντα του Δήμου στους δρόμους της πόλης,

ώρα 18.30

