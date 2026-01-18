Με το δεξί οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ μπήκε με το δεξί στη β’ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε με 18-15 επί της Ηλιούπολης. Τα 8λεπτα: 4-5, 6-6, 2-5, 3-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 3, Λαμπάτου 4, Μιχαλάτου 3, Ειρ. Τσίγκα 6, Ελ. Τσίγκα 1.

Το πατρινό συγκρότημα παίρνει μέρος στον Δ΄ Ομιλο, οι αγώνες του οποίου φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης και στόχος είναι η πρόκριση στην τελική φάση (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 6-8/3), στην οποία θα περάσουν οι δυο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1: Ηλιούπολη-ΝΕΠ (20.00).

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1: ΝΕΠ-Ολυμπιακός (11.30), Ηλιούπολη-Ολυμπιακός (17.30).

