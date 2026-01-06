Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες – Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν

Μέχρι τέλους είναι αποφασισμένοι να το φτάσουν οι κάτοικοι της Ανω Ζήριας στην υπόθεση της εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας-γίγας στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Ανω Ζήριας.

Η κίνηση των κατοίκων να μπλοκάρουν δικαστικά τον εργολάβο του έργου για «παράνομη συνέχιση εργασιών κόντρα σε δικαστική απόφαση», μαρτυρά την αποφασιστικότητά τους.

Οταν κάτοικοι της περιοχής διαπίστωσαν ότι, παρά τη δικαστική απόφαση για προσωρινή ανάκληση της άδειας, το έργο προχωρούσε κανονικά, παρενέβησαν άμεσα: πήγε στον επίμαχο χώρο ο δικηγόρος των κατοίκων Γεώργιος Μπάλιας, διαπίστωσε και αυτός ότι πράγματι γίνονταν εργασίες και η Επιτροπή Κατοίκων κάλεσε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας πήγαν στον χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη του χειριστή του μηχανήματος ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας. Σχηματίστηκε δικογραφία για τέλεση παράνομων εργασιών, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας εις βάρος του υπεύθυνου του έργου.

Ο συλληφθείς εργαζόμενος οδηγήθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ενώπιον των δικαστικών αρχών και με απόφαση της εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία ο εργολάβος του έργου.

Η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης εργασιών δόμησης για την ανεμογεννήτρια στην Ανω Ζήρια εκδόθηκε στις 3/11/2025.

Βασίστηκε σε καταγγελίες κατοίκων (που επιβεβαιώθηκαν) ότι τα έργα απαιτούσαν κανονική οικοδομική άδεια και όχι μικρής κλίμακας.

Η ανάδοχος-εταιρεία (Κύων) θέλει να εγκαταστήσει στο πανέμορφο δάσος Πεύκης 7 ανεμογεννήτριες ύψους 180 μέτρων, σε έκταση 130 μέτρα από το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

