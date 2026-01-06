Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες – Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν

Η κίνηση των κατοίκων να μπλοκάρουν δικαστικά τον εργολάβο του έργου για «παράνομη συνέχιση εργασιών κόντρα σε δικαστική απόφαση», μαρτυρά την αποφασιστικότητά τους.

Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες - Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν
06 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Μέχρι τέλους είναι αποφασισμένοι να το φτάσουν οι κάτοικοι της Ανω Ζήριας στην υπόθεση της εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας-γίγας στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Ανω Ζήριας.

Η κίνηση των κατοίκων να μπλοκάρουν δικαστικά τον εργολάβο του έργου για «παράνομη συνέχιση εργασιών κόντρα σε δικαστική απόφαση», μαρτυρά την αποφασιστικότητά τους.

Οταν κάτοικοι της περιοχής διαπίστωσαν ότι, παρά τη δικαστική απόφαση για προσωρινή ανάκληση της άδειας, το έργο προχωρούσε κανονικά, παρενέβησαν άμεσα: πήγε στον επίμαχο χώρο ο δικηγόρος των κατοίκων Γεώργιος Μπάλιας, διαπίστωσε και αυτός ότι πράγματι γίνονταν εργασίες και η Επιτροπή Κατοίκων κάλεσε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας πήγαν στον χώρο και προχώρησαν στη σύλληψη του χειριστή του μηχανήματος ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας. Σχηματίστηκε δικογραφία για τέλεση παράνομων εργασιών, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας εις βάρος του υπεύθυνου του έργου.

Ο συλληφθείς εργαζόμενος οδηγήθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ενώπιον των δικαστικών αρχών και με απόφαση της εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία ο εργολάβος του έργου.

Η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης εργασιών δόμησης για την ανεμογεννήτρια στην Ανω Ζήρια εκδόθηκε στις 3/11/2025.
Βασίστηκε σε καταγγελίες κατοίκων (που επιβεβαιώθηκαν) ότι τα έργα απαιτούσαν κανονική οικοδομική άδεια και όχι μικρής κλίμακας.

Η ανάδοχος-εταιρεία (Κύων) θέλει να εγκαταστήσει στο πανέμορφο δάσος Πεύκης 7 ανεμογεννήτριες ύψους 180 μέτρων, σε έκταση 130 μέτρα από το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:43 Άγνωστοι έσπασαν τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη
13:34 Πάγκρεας: Τα 4 προειδοποιητικά συμπτώματα και τα βήματα για να το κρατήσουμε υγιές
13:23 Η πρόωρη ενεργοποίηση της ελιάς ως προσαρμοστική απόκριση στις ήπιες χειμερινές συνθήκες στη Δυτική Ελλάδα.
13:23 Παρών το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής
13:16 Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στον εορτασμό των Θεοφανείων ΦΩΤΟ
13:08 Περιμετρική Πατρών: Στο μπλόκο των αγροτών αντιπροσωπεία της «Νίκης» ΦΩΤΟ
13:01 Ανήλικος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες
12:52 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Τρεις συλλήψεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναζητούνται έξι συνεργοί τους
12:48 Γιατί ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε «ανεύθυνο και καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη
12:36 Θεοφάνεια στον Πειραιά: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
12:25 Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο στο «μάτι» της κακοκαιρίας, επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού
12:20 Σφοδρή χιονόπτωση στη Βρετανία κλείνουν σχολεία, δρόμους, ακυρώσεις πτήσεων ΦΩΤΟ
12:12 Ενας Πατρινός πίσω από τη μεταγραφή Παντελίδη στον Παναθηναϊκό
12:02 Τραγική παραδοχή από τον Δήμο του Κραν Μοντανά για τους ελέγχους στο μοιραίο μπαρ
12:00 Μέχρι τέλους στην Ανω Ζήρια για τις ανεμογεννήτριες – Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και προειδοποιούν
11:52 Επιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό στο Ηράκλειο ΦΩΤΟ
11:46 Ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο στο σούπερ μάρκετ από το 2026
11:33 Χαλκιδική: ΒΙΝΤΕΟ από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, που συνελήφθησαν οι «ροζ πάνθηρες»
11:27 Στους 14 οι νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες στην Ινδονησία
11:16 Η Αστυνομία για το τροχαίο δυστύχημα στην Αμαλιάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ