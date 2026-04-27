Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς

Οι εξαγωγές συγκράτησαν τις τιμές, ενώ στην εγχώρια αγορά οι φτηνές εισαγόμενες πατάτες φαίνεται ότι θα κρατήσουν για ακόμη μια χρονιά σε χαμηλά επίπεδα την ζήτηση και τις τιμές.

27 Απρ. 2026 15:34
Pelop News

Ξεκίνησε στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, η συγκομιδή της πατάτας, μετά από μια χρονιά που αποδείχθηκε καταστροφική για την καλλιέργεια, με μεγάλες ποσότητες του προϊόντος να μένουν απούλητες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Φέτος, οι εξαγωγές συγκράτησαν τις τιμές, ενώ στην εγχώρια αγορά οι φτηνές εισαγόμενες πατάτες φαίνεται ότι θα κρατήσουν για ακόμη μια χρονιά σε χαμηλά επίπεδα την ζήτηση και τις τιμές. Ηδη αν και υπάρχουν μειωμένες ποσότητες, λόγω χαμηλών αποδόσεων, έχουμε χαμηλές τιμές παραγωγού.

Οι παραγωγοί ζητάνε τη στήριξη της κυβέρνησης, με μια στρεμματική ενίσχυση, για να έχουν οικονομική ρευστότητα, ώστε να συνεχίσουν την καλλιέργεια πατάτας στη χώρα μας, που έχει αυξημένο κόστος (καύσιμα, λιπάσματα κ.ά.).

Παραγωγοί τονίζουν ότι φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Οι απώλειες λόγω των καιρικών συνθηκών ξεπέρασαν το 50% της παραγωγής στην περιοχή. Από 28 Μαρτίου ξεκίνησε η συγκομιδή πατάτας στην Αχαΐα. Το κόστος καλλιέργειας είναι στα 1.100 έως 1.200 ευρώ το στρέμμα. Οι μέσες αποδόσεις κυμαίνονται από 1 έως 2 τόνους το στρέμμα. Οι τιμές παραγωγού ξεκίνησαν από τα 55 λεπτά το κιλό και σήμερα έχουν μειωθεί στα 45 λεπτά το κιλό. Οι τιμές αυτές δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας.

Με τόσο μειωμένη παραγωγή οι τιμές παραγωγού φέτος θα έπρεπε να ξεκινούσαν από 60 λεπτά το κιλό. Το πρόβλημα είναι ότι η εγχώρια αγορά έχει μεγάλες ποσότητες πατάτας από την Αίγυπτο, με τιμές (εισαγωγέα – εμπόρου) στα 30 έως 35 λεπτά το κιλό.

Από την πλευρά του, ο ΕΛΓΑ ακόμη δεν ξεκίνησε να κάνει τις εκτιμήσεις των ζημιών. Πάντως, εκτός από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει τους παραγωγούς με στρεμματικές ενισχύσεις για τη φετινή απώλεια του εισοδήματος. Αν δεν γίνει αυτό, θα έχουμε μεγάλη εγκατάλειψη της καλλιέργειας πατάτας, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα.

