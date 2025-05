Μεγάλες ποσότητες λάβας και τέφρας από το ηφαίστειο της Αίτνας ΦΩΤΟ – ΒΙΤΝΕΟ

Η ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας 12/5/2025 στο ηφαίστειο Αίτνα, στη νότια Ιταλία, ενεργοποίησε και πάλι το πιο δραστήριο ηφαίστειο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονες εκρήξεις, εκτόξευση λάβας και σχηματισμό σύννεφου τέφρας, το οποίο μετακινήθηκε προς τις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές.

Η νέα δραστηριότητα ξεκίνησε από τον νοτιοανατολικό κρατήρα και περιλάμβανε συχνές, εκρηκτικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Catania Today. Κατά την έκρηξη, δύο μικρές ροές λάβας κινήθηκαν προς νότο και ανατολή, ενώ πυκνό σύννεφο τέφρας σκέπασε την ατμόσφαιρα, προκαλώντας πτώσεις τέφρας στη Zafferana Etnea.

Η σεισμική παρακολούθηση του φαινομένου ξεκίνησε στις 10:45 μ.μ. της Δευτέρας, οπότε και παρατηρήθηκε απότομη μείωση στο μέσο πλάτος του ηφαιστειακού δονήματος. Οι τιμές του σεισμικού σήματος έπεσαν σε χαμηλά επίπεδα έως τις 3:15 π.μ. της Τρίτης (13/5). Το κεντροειδές των σεισμικών πηγών εντοπίζεται στον βορειοανατολικό κρατήρα, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Παρά την έντονη δραστηριότητα, οι ιταλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία διατάραξη στις πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο Vincenzo Bellini της Κατάνια, το οποίο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.

Η Αίτνα, με ύψος περίπου 3.300 μέτρα, είναι το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της ηπειρωτικής Ευρώπης και βρίσκεται στο νησί της Σικελίας. Η συγκεκριμένη έκρηξη αποτελεί την 13η καταγεγραμμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα στο ηφαίστειο τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές.

