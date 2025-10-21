Μεγάλη αύξηση στις Τουριστικές εισπράξεις το πρώτο 8μηνο, που οφείλεται

Μόνο το μήνα Αύγουστο για πρώτη φορά οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε επίπεδα πάνω από το όριο των 4,5 δισ. ευρώ (στα 4,52 δισ. ευρώ), από 4,1 δισ. ευρώ πέρυσι.

Μεγάλη αύξηση στις Τουριστικές εισπράξεις το πρώτο 8μηνο, που οφείλεται
21 Οκτ. 2025 12:47
Pelop News

Μεγάλη άνοδο κατέγραψαν στο οκτάμηνο οι τουριστικές εισπράξεις, φτάνοντας για πρώτη φορά τα 16,71 δισ. ευρώ από 14,92 δισ. ευρώ το οκτάμηνο του 2025. Μόνο τον μήνα Αύγουστο για πρώτη φορά οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε επίπεδα πάνω από το όριο των 4,5 δισ. ευρώ (στα 4,52 δισ. ευρώ), από 4,1 δισ. ευρώ πέρυσι.

Διευρύνθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Αύγουστο και το οκτάμηνο του 2025.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, σε σχέση με το περσινό 8μηνο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12%. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 10,5%.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Αύγουστο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 783,2 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,4% (-4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 12,8% (-11,3% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατέγραψαν μείωση κατά 5,0% σε τρέχουσες τιμές (-1,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,8% (-3,0% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 10,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι του Αυγούστου του 2024, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,6 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,4% (-0,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7% (αύξηση 6,1% και 2,1% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

 
