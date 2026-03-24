Μεγάλη απάτη 33 εκατ. ευρώ κατά του Δημοσίου: Στο «μικροσκόπιο» επώνυμοι και παίκτες ριάλιτι

24 Μαρ. 2026 9:54
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Αρχής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος, το οποίο κατηγορείται για οικονομική απάτη «μαμούθ» ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα με έντονη τηλεοπτική προβολή και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H μεθοδολογία της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν συστηματικά από το 2018, χρησιμοποιώντας ένα δαιδαλώδες δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων. Η δράση τους επικεντρωνόταν στην εξαπάτηση του ΕΦΚΑ, η οποία υπολογίζεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών προσλήψεων, καθώς και σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Για την κάλυψη των ιχνών τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών-φαντασμάτων.

Οι εμπλεκόμενοι και οι συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων υπερβαίνει τα 40 άτομα. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται:

  • Ένας γνωστός TikToker και επιχειρηματίας, πρώην παίκτης ριάλιτι.

  • Ένας πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι μαγειρικής.

  • Ένας ιδιοκτήτης χώρων παροχής υπηρεσιών μασάζ.

  • Δύο προβεβλημένα μοντέλα, τα οποία φέρεται να κατηγορούνται χωρίς ωστόσο να έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν επίσης λογιστές και επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων, μέσω του νομικού του εκπροσώπου, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας εκ των συλληφθέντων πριν από περίπου 10 μήνες. Σε αυτό, ο γνωστός TikToker αναφερόταν με σκωπτικό ύφος στο ενδεχόμενο της φυλάκισής του στο μέλλον, δήλωση που σήμερα χαρακτηρίζεται ως «προφητική» υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων.

