Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, 44 συλλήψεις σε αποθήκες

Σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας, κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχείρησης.

12 Μαρ. 2026 8:53
Pelop News

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αιτωλίας, Ακαρνανίας και Αχαΐας, συνολικά -43- αλλοδαποί, (-38- άνδρες και -5- γυναίκες), σε βάρος των  οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας και αναζητείται ένας ακόμα κατηγορούμενος ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση παράνομης διαμονής των αλλοδαπών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δυο αποθήκες ιδιοκτησίας των δυο ημεδαπών κατηγορούμενων,  στις οποίες εντοπίστηκαν να διαμένουν στο εσωτερικό τους -39- και -4- αλλοδαποί αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα  στην Χώρα μας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων  Μεσολογγίου.

