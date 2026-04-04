Μεγάλη μάχη στην Πάτρα: Τον πρώτο λόγο οι άμυνες στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Πανελευσινιακός
Η ομάδα της Ελευσίνας προηγείται στο ημίχρονο 36-31
Στην Πάτρα γίνεται μεγάλη μάχη στο ντέρμπι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τον Πανελευσινιακό. Στο ημίχρονο η Ένωση βρίσκεται πίσω στο σκορ με 36-31.
Για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ο Καφέζας έχει 7 πόντους και ο Άλεν 6. Για τους φιλοξενούμενους ο Αναγνωστόπουλος έχει 8 πόντους και ο Κυριλής 7.
