Μεγάλη περιουσία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ στο Λονδίνο

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ο εκλεκτός για τη διαδοχή του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις ιρανικές αρχές, αλλά ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μοτζάμπα, γνωστός για τη σκληροπυρηνική του στάση, έχει επιλεχθεί για να αναλάβει τη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη της 47χρονης Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους η μητέρα του, η σύζυγός του και μία από τις αδελφές του, ενώ ο ίδιος φέρεται να μην ήταν παρών και, μέχρι στιγμής, έχει επιβιώσει από τον σφοδρό βομβαρδισμό του Ιράν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως δημοσιεύματα για το ποιος είναι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ καθώς μέχρι τώρα ζούσε στη… σκιά και λίγες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές για τη ζωή του. Δημοσίευμα του Bloomberg αποκάλυψε ότι ο γιος του πρόσφατα αποθανόντος ηγέτη του Ιράν κατέχει δύο πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με θέα την ισραηλινή πρεσβεία, προκαλώντας ανησυχίες για ένα «σοβαρό κενό ασφαλείας». Οι ιδιοκτησίες εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν σε αξία τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Πολυτελή διαμερίσματα στο Κένσινγκτον

Τα διαμερίσματα βρίσκονται στον έκτο και έβδομο όροφο, συνοδευόμενα από βοηθητικά διαμερίσματα στον ισόγειο χώρο. Απέχουν μόλις λίγα μέτρα από το Παλάτι του Κένσινγκτον, επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, κατέχει τα διαμερίσματα από το 2014.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο Χαμενεΐ κατέχει 11 πολυτελείς κατοικίες στο Χάμπστεντ του βόρειου Λονδίνου, μέσω μιας εταιρείας-βιτρίνα καταχωρημένης στη Νήσο του Μαν. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χαμενεΐ σε όλο τον κόσμο εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες. Τα κεφάλαια για τις αγορές φέρεται να προήλθαν από το πρόγραμμα παράκαμψης κυρώσεων του Ιράν στον τομέα του πετρελαίου.

Υποψίες για παρακολούθηση της ισραηλινής πρεσβείας

Η αποκάλυψη ότι ο Χαμενεΐ – ηγετικό μέλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης– κατέχει διαμερίσματα με θέα την ισραηλινή πρεσβεία, εγείρει φόβους ότι οι ιδιοκτησίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για κατασκοπεία.

Αυτή η αποκάλυψη έρχεται μετά τη σύλληψη τεσσάρων Ιρανών στο βόρειο Λονδίνο νωρίς το πρωί της Παρασκευής για υποψίες κατασκοπείας υπέρ των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι άνδρες, που είναι Ιρανοί και διπλής υπηκοότητας βρετανο-ιρανοί, υποπτεύονται ότι παρακολουθούσαν εβραϊκούς χώρους και πρόσωπα, όπως συναγωγές και πιθανώς πιστούς.

