Μεγάλη πληγή για την Ευρώπη οι κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια...

Μεγάλος προβληματισμός και ανησυχία στην Ευρώπη μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια της, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν χιλιάδες πτήσεις και να σχηματιστούν τεράστιες ουρές.

Επισήμως, το ζήτημα φαινόταν να έχει διορθωθεί, αλλά τελικά δεν έχει επιλυθεί, ενώ δεν έχει βρεθεί ο ένοχος, παρά τα διάφορα σενάρια που διακινούνται.

Η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες έχει δεχτεί πολλές κυβερνοεπιθέσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροδρομίων της ή και υποδομών ενέργειας και ενώ έχει υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, δημιουργούνται ερωτήματα ως προς την αποτροπή, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ο υπαίτιος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την τελευταία κυβερνοεπίθεση τα αυτοματοποιημένα συστήματα έγιναν μη λειτουργικά, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης, όπως ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Τα αεροδρόμια του Λονδίνου, Χίθροου και του Βερολίνου δήλωσαν επίσης ότι η επίθεση διαταράσσει τις πτήσεις τους, με τους επιβάτες να συμβουλεύονται να επιβεβαιώσουν τα ταξίδια τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο το Σάββατο.

Το Χίθροου ανακοίνωσε ότι η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης σε πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, «αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις για τους αναχωρούντες επιβάτες».

