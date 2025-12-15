Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη

Ενα σπέσιαλ event για τους Αιγιαλείς ετοιμάζει ο Δήμος Αιγιάλειας την παραμονή της πρωτοχρονιάς για την αλλαγή του χρόνου. Ενα event που θα γίνει πρώτη φορά στο Αίγιο και παραπέμπει σε αντίστοιχα εορταστικά σόου της Αθήνας και άλλων πόλεων!

Τετάρτη βράδυ, 31 Δεκεμβρίου, θα δώσει μεγάλη συναυλία ο Χρήστος Δάντης. Θα γίνει η τελετή αλλαγής του χρόνου τα μεσάνυχτα και το πάρτι με τον Δάντη θα συνεχιστεί μέχρι το πρωί!

Είναι η πρώτη φορά που εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, Αιγιαλείς και Αχαιοί, θα επιλέξουν να αλλάξουν χρόνο στην πλατεία Αγίας Λαύρας, με το καλλιτεχνικό event.

Eννοείται ότι η συναυλία δεν έχει οικονομικό αντίτιμο για τους θεατές.

Οσον αφορά το Πάρκο Χριστουγέννων, τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 17/12, μεθαύριο, στην πλατεία Αγ. Λαύρας, στις 8μ.μ.

Θα είναι έτοιμα τα σπιτάκια του Πάρκου και όλες οι εγκαταστάσεις.

Αύριο το βράδυ έχει προγραμματιστεί το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Αίγιο, στην κεντρική πλατεία.

Οσο για το παγοδρόμιο, το κλου του φετινού Πάρκου, θα είναι έτοιμο την Παρασκευή. Ηδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της τοποθέτησής του και όπως έλεγαν οι υπεύθυνοι, Πέμπτη, το αργότερο Παρασκευή θα είναι έτοιμο για χρήση. «Κανονικά θα ήταν έτοιμο ήδη, αλλά ας όψεται ο κ. Σπυρόπουλος με τους ηρωισμούς του» έλεγαν κύκλοι της δημοτικής αρχής.

Το Πάρκο των Χριστουγέννων φέτος θα έχει ως θέμα το «Μαγικό εργοστάσιο σοκολάτας του Αη Βασίλη».

