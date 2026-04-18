Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της

18 Απρ. 2026 20:48
Διασωληνωμένη και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα σήμερα (18/4/2026) από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων ο οποίος στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.

