Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων
Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της
Διασωληνωμένη και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα σήμερα (18/4/2026) από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων ο οποίος στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά
Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της.
Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.
