Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά

Στην Καστοριά ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να της αποσπούν χρυσές λίρες και χρηματικό ποσό.

Όμως οι αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση της τηλεφωνικής απάτης που έγινε σε βάρος της, με το πρόσχημα «έκτακτης νοσηλείας συγγενικού της προσώπου».

Μάλιστα οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη της ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη, δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, συνελήφθη για την υπόθεση σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τυρνάβου, 53χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες,

Ο συλληφθείς είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ η εγκληματική οργάνωση στην οποία εντάσσεται, απαριθμεί τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη τα οποία αναζητούνται, ένας άνδρας που φέρει το ρόλο του υποτιθέμενου γιατρού και μία γυναίκα που έχει το ρόλο συγγενικού προσώπου.

Οι λίρες και τα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη, ενώ ο 53χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημμελειοδικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

