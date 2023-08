Μέγκαν Μάρκλ: Έγινε 42 και γιόρτασε βγαίνοντάς για δείπνο με τον πρίγκιπα Χάρι

Με αφορμή τα 42α γενέθλιά της η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) και ο πρίγκιπας Χάρι γευμάτισαν στο πολυτελές εστιατόριο «Tre Lune» κοντά στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε την ώρα που έφευγαν από το ιταλικό εστιατόριο ένα από τα αγαπημένα των σταρ του Χόλιγουντ, όπως της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν (Kourtney Kardashian) και της Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres).

Έδειχναν χαρούμενοι και ευδιάθετοι ενώ τους συνόδευε ο καλός τους φίλος Ματ Κόεν (Matt Cohen), σύζυγος της επί πολλά χρόνια φίλης της Δούκισσας του Σάσσεξ, Χέδερ Ντόρακ (Heather Dorak).

Σημειώνεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με τη βασιλομήτωρ και προγιαγιά του πρίγκιπα Χάρι.

EXCLUSIVE Meghan Markle’s birthday date night with Prince Harry! Smiling Duchess of Sussex leaves trendy Montecito restaurant to celebrate turning 42 in couple’s latest loved-up display https://t.co/bRPzL5r3oD pic.twitter.com/a2FbG4thAY

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 3, 2023