Μέλι και μικρόβια: Τι δείχνει νέα έρευνα για τη φυσική του δράση

Μια νέα επιστημονική προσέγγιση στρέφει ξανά το ενδιαφέρον σε ένα γνώριμο φυσικό προϊόν.

14 Μαρ. 2026 15:45
Πριν από την εποχή των αντιβιοτικών, το μέλι χρησιμοποιούνταν ευρέως για την περιποίηση τραυμάτων και την αντιμετώπιση λοιμώξεων. Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα επανεξετάζει τις ιδιότητές του, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να διαθέτει σημαντική αντιμικροβιακή δράση, ακόμη και απέναντι σε βακτήρια που εμφανίζουν αντοχή στα αντιβιοτικά.

Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η μικροβιακή αντοχή εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Όσο περισσότερα βακτήρια καταφέρνουν να επιβιώνουν παρά τη χορήγηση φαρμάκων που έχουν σχεδιαστεί για να τα εξουδετερώνουν, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αντιμετώπιση των λοιμώξεων, με συνέπειες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τα συστήματα υγείας.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το μέλι περιέχει συστατικά και μηχανισμούς δράσης που μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος βακτηρίων. Η δράση αυτή φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο σε κοινά μικρόβια, αλλά να επεκτείνεται και σε στελέχη που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ορισμένες αντιβιοτικές θεραπείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Kenya Fernandes, ερευνήτρια στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation τα ευρήματα νέας μελέτης, στην οποία συμμετείχε και η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό MicrobiologyOpen. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μέλια που προέρχονται από την ιθαγενή χλωρίδα της Αυστραλίας φαίνεται να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον κατά πόσο τέτοιου είδους φυσικά προϊόντα μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά στο μέλλον, είτε στην πρόληψη είτε στην υποστήριξη της αντιμετώπισης συγκεκριμένων λοιμώξεων. Αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να προσδιοριστεί ακριβώς ο ρόλος τους, τα πρώτα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

Το μέλι, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα φυσικό γλυκαντικό, αλλά και ως ένα προϊόν με ιδιότητες που ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο όπου η αναζήτηση εναλλακτικών και συμπληρωματικών λύσεων απέναντι στη μικροβιακή αντοχή γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.

